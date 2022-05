Antikorrupsioni hap lëndë ndaj bashkëshortes dhe vëllaut të prokurorit Artan Ajro

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Inanovska, ka konfimuar për Infomax se KSHPK-ja ka hapur lëndë kundër prokurorit publik Artan Ajro, rast në të cilin gruaja dhe vëllau i tij kanë përfituar shumë shumë të mëdha të parave.

Konkretisht bashkëshortja e Artan Ajros, Eleonora Ajro, prej më herët është gjyqtare në në Gjykatën Administrative për të cilën Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka hapur lëndë.

Eleonora Ajro fillimisht, nën rrethana të dyshimta bëhet pjesë e Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë. Sipas ligjit për Akademinë për Prokurorë Publik dhe Gjykatës ajo duhet të punonte një kohë të caktuar në gjyqësorin e Maqedonisë si gjykatësve apo prokurore ose të paguante shpenzimet e trajnimit që kushtonin rreth 200 mijë euro. Sipas ligjit ata që përfundojnë tranimin në akademi emërohen më pas gjykatës ose prokurorë. .

Megjithatë, bashkëshortja e prokurorit Ajro as nuk emërohet gjyaktëse, as prokurore dhe as nuk i rimburson shpenzimet e mëdha shtetit, mirëpo punësohet në Gjykatën Administrative.

Në rrethana të dyshimta me dyshime të arsyeshme se e njëjta gjë bëhet në interes të familjes Ajro, ndryshohet zgjidhja ligjore për Akademinë, e cila lejon që Eleonora Ayro të punësohet në Gjykatën Administrative dhe menjëherë pas kthimit të zgjidhjes së vjetër ligjore.

Megjithatë kjo nuk është e gjitha. Rasti i Eleonora Ajros nuk i jep fund rethanave të lumtura për familjen, pasi vëllau i tij emërohet kryeshef në MPB.

Dritan Ajro, vëllau i Artan Ajros, prej më herët është emëruar kryeshef i MPB-së së Strugës. Ajo që është problematike është se ai u emëruar kryeshef i policisë, duke qenë se është dënuar me burg me kusht që është ende aktiv.

Duket se rrethanat e lumtura për familjen përfundojnë këtu, pasi përveç rastit të KSHPK-së kundër Artan Ajros, prokurori i ish-PSSH-së tashmë përballet me kallëzim penal nga Avokati i Shtetit.

Javë më parë avokatura e shtetit ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Speciale Publike ndaj dy ish-prokurorëve dhe një hetuesi për lëshime në rastin e biznesmenit Seat Koçan.

Në kallëzimin penal te avokaturës së shtetit i cili ka përfunduar në Prokurorinë Themelore Publike për Krim të Organizuar thuhet ish prokurorët e Prokurorisë Speciale Publike, Artan Ajro dhe Gavrill Bubevski, si dhe ish hetuesi e asaj kohe Arafat Muaremi, janë të dyshuar për veprën penale “Shoqërim kriminel për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit” dhe “Punë të pakujdesshme”.

Sipas pretendimeve të Avokatit të Shtetit, Ajro, Bubevski dhe Muaremi nuk kanë paraqitur me kohë kërkesë për ngrirjen e pasurisë së Transmetit në vlerë prej 17.2 milionë euro. Biznesmeni Koçan e ka shfrytëzuar atë kohë për t’ia transferuar pronën një kompanie tjetër pikërisht në ditën kur PSP-ja kërkoi ngrirjen e pronës së Transmetit.

Ata së bashku me marrëveshje të ndërsjellë organizuan në grup në proces gjyqësor të paraqiturin e parë (Artan Ajro) dhe të paraqiturin e dytë (Gavril Bubevski) dhe të paraqiturin e tretë (Arafat Muaremi) në hetim, duke ditur gjendjen e pronës së parashtruesit të katërt (Sead Koçan), ka lejuar dhe nuk ka penguar pasojat e veprimeve të kundërligjshme nga ana e të pandehurit të katërt. I pari i raportuar dhe i dyti sipas kallëzimit penal “nuk i kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e parapara juridike dhe mjetet juridike që kanë qenë të detyruar t’i ndërmarrin në procedurë”, thuhet në raportin për rastin.

Kjo nuk është hera e parë që emri i Ajros figuron në faqet e Infomax-it, pasi siç kemi bërë të ditur ekskluzivisht, ai ka shpërdoruar pozitën për të kapur një pasuri të madhe në vendlindjen e tij, Strugë.

Familja e prokurorit Ajro ka aplikuar për denacionalizimin e 1.8 hektarëve tokë atraktive në Strugë. Gjyqtarët që vendosën për kërkesën për denacionalizim morën kallëzim penal për shpërdorim detyre, por jo nga një person privat, por nga një organ shtetëror.

Ajro, gjegjësisht babai i tij, ka paraqitur kërkesë për denacionalizim e cila është refuzuar për shkak se toka është nacionalizuar dhe paguar nga Republika e Maqedonisë. Në ndërkohë është realizuar interesi publik për të cilin ajo tokë është konfiskuar dhe në asnjë bazë nuk mund të kthehet, sidomos nëse e kemi parasysh faktin që është paguar.

Për këtë arsye Komisioni për Denacionalizm ka refuzuar kërkesën për deancionalizim , pas së cilës Ajro ankimohet në Gjykatën Administrative, humbet dhe më pas ankimohet në Gjykatën e Lartë Administrative, ku ankimimi i kërkuesit refuzohet dhe më interesantja, çështja shkon në Gjykatën e Lartë të Republikës së Maqedonisë e cila vërteton vendimet e të dy shkallëve të Gjykatës Administrative ku tani punon bashkëshortja e tij Eleonora Ajro.

Edhe pse janë shfrytëzuar të gjitha mjetet juridike dhe gjykata më e lartë tashmë ka dhënë një mendim për çështjen, për herë të dytë paraqitet një kërkesë për të njëjtin truall me një numër tjetër arkivi. Pra për të njëjtën parcelë, të njëjtët kërkues për denacionalizm, por procedurë e re me numër të ri arkivi pavarësisht vendimit të Gjykatës së Lartë.