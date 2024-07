Anti-korrupsioni do të inicojë procedurë deri te organi kompetent për sistemimin e të punësuarve gjatë kohës së zgjedhjeve

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), Tatjana Dimitrovska, në seancën e tetë të sotme informoi se do të iniciojnë procedurë pranë organit kompetent kundër zëvendësministrit tpër marrjen e 189 vendimeve për vendosjen e të punësuarve gjatë zgjedhjeve.

Ajo theksoi se më 28 qershor 2024 është pranuar një ankesë në KSHPK nga një kërkues i njohur që tregon shkelje të nenit 34, paragrafi 1, alineja 3 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit dhe nenit 8, paragrafi 1, Paragrafi 3 i Kodit Zgjedhor. Siç theksoi ajo, akuzat i referohen një zëvendësministri të një ministrie të caktuar, me gjithsej 189 vendime të marra, nga të cilat 98 vendime kanë të bëjnë me vendosjen horizontale të punonjësve në ministri, 68 vendime për avancim që kanë pasoja financiare në Buxheti i Ministrisë dhe 23 vendime për vendosje që ulin pagën e punonjësve.

Dimitrovska, së fundi duke sqaruar Raportin Vjetor për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2023 para Komisionit Parlamentar për Sistemin Politik dhe Marrëdhëniet Ndërkomunitetesh, duke iu përgjigjur pyetjes parlamentare, njoftoi se kanë ngritur rast kundër deputetit të mëparshëm. Ministri i Punëve të Brendshme për shkelje të Kodit Zgjedhor dhe ligjit për parandalimin e korrupsionit. Në seancën e sotme, kryetari i Komisionit Kundër Korrupsionit ka shpjeguar se KDSHC ka siguruar të gjithë dokumentacionin nga institucionet kompetente për të vërtetuar gjendjen aktuale.

“Nga këqyrja e kryer në tërë dokumentacionin e dorëzuar nga Ministria në rastin e konstatuar, Anti-korrupsioni ka gjendjen faktike si në vijim – Kryetari i Kuvendit me datën 14.2.2024 ka marrë vendim për shpalljen e zgjedhjes së deputetëve dhe zgjedhjeve. të Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më 30 maj 2024, DHPGJS miratoi një konkluzion për përfundimin e zgjedhjeve për deputetë. Në bazë të nenit 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Qeverinë, pas përfundimit të detyrës së ministrit, zëvendësi i ministrit në ministri e merr kompetencën, gjegjësisht kryen detyrën e ministrit të nesërmen. ditën e publikimit të rezultateve përfundimtare të KSHZ-së për zgjedhjet e zhvilluara për deputetë. Më 31 maj 2024, zëvendësministri mori përgjegjësinë për drejtimin e ministrisë, pra u emërua zëvendësministër deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Më 23 qershor 2024, Kuvendi zgjedh Qeverinë e re të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në periudhën prej datës 31.5.2024 deri në ditën e zgjedhjes së Qeverisë më 23.6.2024, gjithsej 189 vendime janë miratuar nga zëvendësministri në Ministri, 98 vendime për vendosje horizontale, 68 për avancim dhe 23 vendime për vendosje. me të cilën punëtorëve u zvogëlohet paga bazë”, tha Dimitrovska.

Ajo sqaroi se sipas nenit 34 paragrafi 1 paragrafi 3 të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në ditën e përfundimit të zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë deri në fund të zgjedhjeve nuk mund të fillohet procedura për punësim të personave të rinj, procedura për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, përveç rasteve urgjente dhe urgjente.

“Bazuar në gjendjen faktike të rastit, Anti-korrupsioni konstatoi se pretendimet e paraqitura në ankesën e paraqitur ishin të bazuara për faktin se veprimet e ndërmarra nga zëvendësministri në lidhje me vendimet e miratuara për vendosje nuk ishin në përputhje me ndalesat e përcaktuara në Neni 34 paragrafi 1 paragrafi 3 i Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave dhe neni 8 paragrafi 1 paragrafi 3 i Kodit Zgjedhor, gjegjësisht vendimet për vendosje janë marrë në periudhën kur nuk kishte përfunduar ende zgjedhja e Qeverisë. Gjithashtu, kjo lloj sjellje është në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, pra paraqet shkelje të parimit të ligjshmërisë sipas të cilit askush nuk lejohet të përdorë detyrën, autoritetin publik. , detyrë zyrtare dhe pozitë për kryerjen ose mosveprimet që nuk lejohen me ligj. Nga atje theksuan se në këtë rast janë të bazuara pretendimet që përmban aplikimi për shkelje të dispozitave të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit dhe të Kodit Zgjedhor, për këtë arsye propozon ndërprerjen e procedurës. Është konstatuar shkelje e dispozitave ligjore, ndërsa për shkeljen e konstatuar të dispozitave ligjore, KDSHB-ja do të veprojë në kuadër të kompetencave të veta ligjore, do të marrë vendim në kompetencë të saj dhe do të inicojë procedurë tek organi kompetent”, shtoi Dimitrovska.

