Anonimizohet aktgjykimi lidhur me ngjarjet në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë

Për shkak të interesimit të disa mediave si pjesë e projektit “Forcimi i sundimit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut II”, është anonimizuar aktgjykimi lidhur me ngjarjet në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë, informojnë nga Gjykata Themelore Penale – Shkup.

“Në kuadër të projektit i cili realizuar nga maji deri në dhjetor të vitit 2022, tre vullnetarë të angazhuar, të anonimizuar, dhe në ueb faqen e gjykatës, kanë publikuar 1964 aktgjykime të plotfuqishme, që është numri më i madh i aktgjykimeve penale të publikuara në portalin sud.mk. në periudhën e theksuar. Ky është projekti i dytë i realizuar me sukses për anonimizimin e aktgjykimeve të Gjykatës Penale në bashkëpunim me Koalicionin “Të gjithë për një gjykim të drejtë”, me të cilin sigurohen aktgjykime anonime për baza të ndryshme, për vepra të ndryshme kriminale dhe dënime të shqiptuara, ndërsa të cilat janë vendime kanë rëndësi të veçantë si për forcimin e praktikës gjyqësore si dhe për veprim parandalues ​​në opinion ndaj veprimeve të mundshme kundërligjore në të ardhmen”, qëndron në kumtesën e Gjykatës Penale.

Nga atje thonë se për shkak të kufizimeve teknike, aktgjykimi përkohësisht nuk mund të publikohet në kërkuesin për “Vendime”, dhe për këtë e publikojnë e publikojnë në bashkëngjitje të kumtesës.