Ankth te Barcelona, Lamin Jamal rrezikon të humbasë El Clasicon
Lamin Jamal është përsëri jashtë fushave për shkak të një rikthimi të problemit pubik. Pasi përjetoi dhimbje në atë zonë në fund të ndeshjes kundër PSG-së, sulmuesi i Barçës do të mungojë për dy deri në tre javë dhe do të humbasë disa ndeshje me Barçën dhe ekipin kombëtar spanjoll.
Qëllimi, megjithatë, është që më në fund të kapërcejë shqetësimin dhe të jetë 100 për qind i gatshëm për El Clasicon kundër Real Madridit më 26 tetor. E Sigurt është që nuk do të marrë pjesë në ndeshjet Gjeorgjisë dhe më pas në ndeshjen kundër Bullgarisë në Vajadoid. Me klubin katalanas, ai do të mungojë kundër Sevijas.
Te Barcelona duket se ka kapluar ankthi, nëse Jamal do arrijë t’ia dalë për të qenë i gatshëm për El Clasicon.