Anijet luftarake amerikane pozicionohen për sulme të mundshme në Venezuelë
Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar praninë e tyre detare në Karaibe, me imazhe satelitore që konfirmojnë vendosjen e anijeve USS Iwo Jima dhe USS Gravely , të cilat tani janë të stacionuara në distancë goditjeje nga Venezuela.
Përforcimi vjen pas sulmeve të fundit ajrore të SHBA-së ndaj anijeve të operuara nga karteli që dyshohet se janë të lidhura me Karakasin dhe sinjalizon gatishmërinë e Uashingtonit për të përshkallëzuar operacionet kundër asaj që i quan “rrjete të narkotrafikut të mundësuara nga shteti”.
Pse ka rëndësi?
Pozicionimi i Grupit Amfib të Gatshëm Iwo Jima dhe i shkatërruesit me raketa të drejtuara Gravely përfaqëson një përshkallëzim dramatik në rajon, duke nënvizuar gatishmërinë në rritje të Pentagonit për veprime të mundshme ushtarake.
Presidenti Donald Trump ka thënë se fushata synon të çmontojë operacionet e trafikut të drogës në Amerikën Latine, por madhësia dhe sofistikimi i vendosjes së trupave amerikane kanë nxitur spekulime se Uashingtoni mund të jetë duke u përgatitur për sulme të kufizuara ose operacione më të gjera zbatimi pranë ujërave të Venezuelës.
Imazhet nga satelitët Sentinel-2 të ESA-s tregojnë anijen USS Iwo Jima dhe shkatërruesin Arleigh Burke duke u drejtuar drejt perëndimit, pasi u panë në brigjet e Grenadës gjatë ditëve të fundit.
Anijet luftarake tani janë afërsisht 199 kilometra larg ishullit La Orchila të Venezuelës—shtëpia e një prej bazave ajrore dhe radarëve kryesorë të vendit.
Qasja e tyre i vendos ato brenda një rrezeje të menjëhershme operacionale për misione sulmi amfibe ose precize, duke intensifikuar presionin mbi Karakas ndërsa tensionet rajonale rriten.