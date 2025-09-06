Anije luftarake kanadeze dhe australiane kalojnë tranzit në ngushticën e Tajvanit, ushtria popullore e Kinës në alarm

Dy anije luftarake nga Kanadaja dhe Australia kaluan tranzit në Ngushticën e Tajvanit ndërsa monitoroheshin nga Ushtria Çlirimtare Popullore (PLA), raportoi të shtunën media shtetërore e Kinës.

Gazeta shtetërore kineze, Global Times, tha në një raport se fregata kanadeze Ville de Quebec dhe shkatërruesi australian me raketa të telekomanduara Brisbane ishin dy anijet që kaluan nëpër rrugën ujore që ndan Kinën komuniste nga ishulli demokratik i Tajvanit.

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se nuk mund të komentonte menjëherë, dhe ushtritë kanadeze dhe australiane nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment.

“Ushtria Çlirimtare Popullore (PLA) mbajti mbikëqyrje dhe monitorim të plotë gjatë gjithë tranzitit, me situatën plotësisht nën kontroll”, raportoi Global Times.

Marina amerikane dhe herë pas here anije nga vende aleate si Kanadaja, Britania dhe Franca kalojnë nëpër ngushticë, të cilën e konsiderojnë një rrugë ujore ndërkombëtare, rreth një herë në muaj.

Tajvani gjithashtu e konsideron atë një rrugë ujore ndërkombëtare. Kina , e cila e pretendon Tajvanin si të vetën, thotë se rruga ujore strategjike është pjesë e ujërave të saj territoriale.

 

