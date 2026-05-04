Anija e Koresë së Jugut përfshihet nga flakët pas shpërthimit në Ngushticën e Hormuzit
Ministria e Jashtme e Koresë së Jugut tha të hënën se një zjarr shpërtheu pas një shpërthimi në një anije të operuar nga një kompani e madhe detare koreano-jugore në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Shpërthimi ka ndodhur në anijen me flamur panamez, e identifikuar si HMM Namu, ndërsa ishte e ankoruar pranë Emirateve të Bashkuara Arabe, rreth orës 20:40 sipas kohës së Koresë së Jugut (1140 GMT), raportoi Yonhap News, duke cituar ministrinë.
Ministria tha se nuk janë raportuar viktima mes 24 anëtarëve të ekuipazhit në bord, përfshirë gjashtë koreano-jugorë dhe 18 shtetas të huaj.
Një tjetër media, Korea Herald, raportoi se anija “dyshohet se është goditur nga një ndikim i jashtëm”.
Ministria tha më herët se po verifikonte informacionet se një anije koreano-jugore e bllokuar në këtë rrugë ujore mund të ketë qenë nën sulm.
Autoritetet po hetojnë shkakun e shpërthimit dhe zjarrit, si dhe shkallën e dëmit.
“Qeveria do të vazhdojë të komunikojë ngushtë me vendet përkatëse lidhur me incidentin dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e anijeve dhe ekuipazheve koreano-jugore në Ngushticën e Hormuzit”, tha ministria në një deklaratë.
Një zyrtar nga kompania detare tha se “është shumë herët për të përcaktuar nëse është shkaktuar nga një sulm i jashtëm”.
Raportohet se zjarri ka shpërthyer në dhomën e motorit.
Njëzet e gjashtë anije me flamur të Koresë së Jugut mbeten të bllokuara në ngushticë.
Më herët të hënën, Irani tha se dy raketa goditën një anije të Marinës amerikane pranë Ishullit Jask, të vendosur në Gjirin e Omanit në jug të Iranit, por Washingtoni e mohoi pretendimin.
Zhvillimet vijnë pasi Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit paralajmëroi më herët se çdo anije që shkel protokollet e tranzitit të lëshuara nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit “do të ndalet me forcë”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.
Një armëpushim dyjavor hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, ndërsa nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa caktuar një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.