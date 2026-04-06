Anija e Greenpeace do t’i bashkohet flotës së ndihmës humanitare Global Sumud për në Gaza
MARKETING
Greenpeace njoftoi të hënën se do t’i bashkohet Flotiljes humanitare Globale Sumud për në Gaza – një përpjekje për të thyer bllokadën shumëvjeçare të enklavës palestineze – duke kontribuar me një anije për të ofruar mbështetje teknike dhe operacionale, transmeton Anadolu.
MARKETING
Grupi mjedisor tha se anija e tij, Arctic Sunrise, e cila mat 50.5 metra dhe mund të mbajë deri në 30 persona, do të marrë pjesë në mision.
“Historia e Greenpeace në mbrojtjen e deteve, përballjen me padrejtësinë dhe ndërmarrjen e veprimeve në mbrojtje të jetës i bën ata një shtesë të fuqishme në misionin tonë të pranverës 2026. Ne lundrojmë së bashku në të njëjtin drejtim, me një vendosmëri të përbashkët për të ndihmuar në thyerjen e rrethimit të paligjshëm të Gazës nga Izraeli”, tha Susan Abdullah, anëtare e Komitetit Drejtues të Flotiljes Globale Sumud, në një deklaratë.
Flotilja do të niset nga Barcelona, të dielën, më 12 prill.
“Ndërsa qeverive botërore u ka munguar guximi dhe bindja për të mbështetur ligjin ndërkombëtar dhe detyrimin e tyre për të parandaluar gjenocidin në Gaza, Flotilja Sumud ka qenë një dritë ndriçuese e solidaritetit humanitar dhe një simbol i shpresës në veprim”, tha Eva Saldana, drejtoresha ekzekutive e Greenpeace Spain.
Shtatorin e kaluar, flotilja u nis nga Spanja dhe përfundimisht përfshinte 43 anije dhe 462 persona. Përpara se të arrinte në Gaza, forcat izraelite hipën në anije dhe morën në paraburgim pjesëmarrësit, përfshirë aktivisten suedeze për klimën Greta Thunberg.
Organizatorët thonë se flotilja e këtij viti do të jetë misioni më i madh deri më tani, duke përfshirë më shumë se 1.000 pjesëmarrës dhe 100 anije paralelisht me mobilizimet tokësore.