Anija “Abdulhamid Han” do të operoj në Mesdhe, 55 kilometra larg Antalya-s

Në qytetin e Mersinit në Türkiye, sot u bë promovimi i anijes së re të shpimit të gjeneratës së shtatë “Abdulhamid Han”. Presidenti i Türkiye-s Recep Tayyip Erdoğan, gjatë fjalimit të tij, tha se kjo anije do të operoj përgjatë bregdetit të Antalya-s, në Detin Mesdhe.

“Do t’a dërgojmë anijen tonë ‘Abdulhamid Han’ në pusin Yorukler, 55 kilometra larg (Antayas) Gazipasha”, tha presidenti Erdoğan.

Ai, poashtu theksoi se anija e shpimit “Abdulhamid Han”, është simbol i vizionit të ri të Türkiyë-s në fushën e energjetikës.

Türkiye, siç tha Erdoğan ka një flotë shpimi “të rrallë” në botë më anijet e saja Fatih, Kanuni, Yavuz dhe Abdulhamid Han.

Në lidhje me kërkimin e gazit natyror, Erdogan tha se gjithashtu janë të angazhuar në këtë fushë, duke theksuar se tani disponojnë me katër anije shpues dhe dy anije kërkimore sizmik.

Operacionet e eksplorimit dhe shpimit në Mesdhe, sipas presidentit Erdoğan, janë brenda juridiskionit të Türkiye-s.

“Ne nuk kemi nëvojë për lejen e askujt për këtë. Ne po planifikojmë të përfundojmë operacionet në 10 puset e kërkuara për fazën e parë të gazit të Detit të Zi dhe të fillojmë të veme gazin natyror të marrë prej andej në shërbim për kombin tonë në vitin 2023”, tha Erdoğan.

