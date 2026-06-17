Anglia tregon forcën e pretendentes, mposht Kroacinë në ndeshjen më të bukur të Botërorit
Në “AT&T Stadium” të Arlingtonit (SHBA) u luajt ndeshja më e fortë e grupeve të Botërorit mes Anglisë dhe Kroacisë.
Anglia fitoi me rezultatin 4-2, duke treguar se është një prej pretendenteve për trofeun.
Përsa i përket ndeshjes, në minutën e 10-të anglezët fitojnë një 11-metërsh. Harry Kane gjuan, por pret portieri kroat.
Por, VAR ndërhyn dhe penalltia përsëritet.
Në tentativën e dytë, kapiteni i “Tre Luanëve” tregohet i saktë, duke kaluar ekipin e tij në avantazh.
Kroacia reagon dhe në minutën e 36-të barazon rezultatin me Baturina, i cili godet saktë në një kundërsulm të shpejtë.
Sërish Harry Kane kalon në avantazh anglezët 2-1 me një gjuajtje me kokë në të 42’.
Emocionet nuk mbarojnë, teksa në minutën e pestë shtesë Musa barazon 2-2 rezultatin, me të cilin mbyllet pjesa e parë.
Sapo fillon fraksioni i dytë i lojës, Bellingham në një inkursion shënon golin e tretë për “Tre Luanët”.
Në minutën e 85-të Marcus Rashford realizon golin e katërt për Anglinë, duke vulosur rezultatin përfundimtar 4-2.