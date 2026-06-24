Anglia ngec ndaj Ganës, ndeshja përfundon pa gola
Anglia u ndal në një barazim pa gola kundër Ganës në Boston të martën, duke humbur mundësinë për të vazhduar me fitoren pas fillimit të saj në Kupën e Botës FIFA.
Pasi e hapi turneun me një fitore 4-2 ndaj Kroacisë, Anglia pati vështirësi të thyente një skuadër të disiplinuar të Ganës që u përqendrua në mbrojtje gjatë pjesës më të madhe të ndeshjes.
Tre Luanët nuk kishin rrjedhshmërinë sulmuese që shfaqën në ndeshjen e tyre hapëse dhe gjetën pak mundësi të qarta kundër kundërshtarëve të tyre, të cilët i mbajtën shumicën e lojtarëve të tyre pas topit. Gana nuk regjistroi asnjë gjuajtje deri në minutën e 50-të.
Anglia tentoi të siguronte një fitore në fund, por nuk arriti të shfrytëzonte disa raste. Bukayo Saka detyroi portierin Benjamin Asare të priste një top përpara se Nico O’Reilly të godiste traversën. Harry Kane më pas gjuajti sipër portës nga afër, ndërsa Marc Guehi pa një gjuajtje me kokë të larguar nga vija e lojës në fazat e fundit.
Barazimi i lë Anglinë dhe Ganën të barabarta me nga katër pikë në Grupin L pas dy ndeshjesh, me të dyja ekipet që mbeten të pamposhtura pas fitoreve të tyre në raundin e parë.