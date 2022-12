Anglia fiton ndaj Senegalit, e pret super ndeshja me Francën

Anglia ka kaluar në çerekfinale të Kupës së Botës.

Tre Luanët kanë mposhtur Senegalin me rezultat 3-0 në ndeshjen e fazës së 1/8.

Golin e parë në ndeshje e shënoi Henderson në minutën e 38-të. Rezultatin e dyfishoi Harry Kane në minutën e fundit të pjesës së parë.

Golin e tretë për Anglinë e realizoi Saka në minutën e 57-të.

Anglia në rundin tjetër do të takohet me kampionët në fuqi, Francën.