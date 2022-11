Anglia dhe SHBA-të ndahen në barazim, grupi mbetet i hapur

Anglia barazoi 0-0 me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raundin e dytë të sfidave në grup dhe shtyn për ndeshjen e fundit sigurimin e kualifikimit. “Tre Luanëve” tashmë do t’u duhet thjesht të shmangin një humbje me më shumë se tre gola diferencë ndaj Uellsit, për të vijuar në fazën me eliminim direkt (nëse skuadrat përfundojnë me pikë të barabarta, kriteri i parë është golaverazhi i përgjithshëm). Dhe për të qenë të sigurt në vendin e parë, anglezët duhet ta ftojnë ndeshjen e fundit.

Sa i përket ndeshjes me Shtetet e Bashkuara, rastet më të pastra u shënuan gjatë pjesës së parë, me amerikanët më pranë golit. Harry Kane në fillim të këtij fraksioni dhe Maunt në shtesë iu afruan golit për Anglinë, ndërsa amerikanët patën të rast të pastër me McKennien, kurse Pulisic u ndal nga traversa.

Vlen të përmendet edhe rasti i Harry Kane në shtesë, që ishte i fundit në këtë sfidë.