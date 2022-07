Angellovska-Bezhoska: Sistemi bankar i RMV-së është i qëndrueshëm

Banka Popullore (BB) ndër vite ka qenë shtyllë për ruajtjen e stabilitetit financiar, që është thelbësor për rritjen ekonomike. Edhe në kushtet aktuale të rreziqeve të theksuara makroekonomike, sistemi bankar vendas është i qëndrueshëm dhe ka kapacitet për mbështetje të përshtatshme kreditore për rritjen ekonomike.

Kështu u theksua në takimin e ekipit të Bankës Kombëtare, të udhëhequr nga guvernatorja Anita Angelovska-Bezhoska dhe Jasmin Çakeri, menaxher i Departamentit të Makroekonomisë, Tregtisë dhe Investimeve për rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore në Bankën Botërore, Masimiliano Paoluçi. drejtor i Zyrës së Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën dhe Sanja Maxhareviq-Shujster, ekonomiste e lartë.

Siç u theksua me rregulloren e re që do të miratohej në periudhën e ardhshme, e cila është bërë në përputhje me praktikën evropiane, forcohet korniza dhe roli udhëheqës i Bankës Popullore në zbatimin dhe zbatimin e politikës makroprudenciale.

“Në kuadër të arritjeve të deritanishme, në takim u konstatua se aftësia paguese e sistemit bankar është në nivele të qëndrueshme dhe solide, me një normë mjaftueshmërie të kapitalit prej 17 për qind. Treguesit e likuiditetit janë ende në nivele të kënaqshme dhe tregojnë për menaxhim adekuat të rrezikut të likuiditetit të bankave. Cilësia e portofolit të kredisë së bankave është ende solide, gjë që konfirmohet nga niveli i ulët prej 3.1 për qind i kredive me probleme në totalin e kredive të sektorit jofinanciar. Arritjet solide të sistemit bankar sigurisht që janë rezultat i kornizës rregullative të vendosur nga Banka Popullore. Në të njëjtën kohë, në përputhje me vendimin e Komisionit Evropian, është vlerësuar se rregullimi dhe mbikëqyrja bankare e zbatuar nga Banka Popullore është në përputhje me standardet e BE-së, thonë nga BK.

Në takim, shtojnë ata, është biseduar edhe për zgjidhjet e reja ligjore, të cilat janë në mbështetje të forcimit të mekanizmave për ruajtjen e stabilitetit financiar, përkatësisht Ligjit për stabilitet financiar dhe Ligjit për zgjidhjen e bankave.

“Ekipi i Bankës Botërore theksoi rëndësinë e këtyre zgjidhjeve, të cilat do t’i japin bankës qendrore një mandat më të gjerë për të parandaluar disa rreziqe sistemike në sektorin bankar. Gjithashtu, me Ligjin për Stabilitetin Financiar, i cili është në procedurë parlamentare, Komisioni i Stabilitetit Financiar rregullohet ligjërisht si organ makroprudencial që do të forcojë koordinimin e rregullatorëve financiarë në përcaktimin e rreziqeve sistematike dhe ndërmarrjen e sinkronizuar të masave makroprudenciale”, theksojnë nga BK.

Ata theksojnë se bëhet fjalë edhe për situatën aktuale dhe normat e inflacionit që janë në rritje në nivel botëror.

“Banka Botërore theksoi se përshtatja në kohë dhe e duhur e politikave, në përputhje me pritshmëritë dhe pritshmëritë aktuale për zhvillimet e ardhshme, ka një rëndësi të madhe. Politikëbërësit në këtë moment, kur ka një lëvizje në rritje të çmimeve për shkak të konfliktit ushtarak, janë përballur me nevojën për shtrëngim monetar. Në të njëjtën kohë, është veçanërisht e rëndësishme që politika monetare të mos shkaktojë ndikim negativ në rritjen ekonomike kur zgjedh masat për ndalimin e inflacionit. Në këtë kontekst, Banka Popullore u përgjigjet me sukses sfidave aktuale dhe me kujdes zbaton masat për ruajtjen e stabilitetit, specifikojnë nga BK.