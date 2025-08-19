Angellov: Zjarri në Jasen po përkeqësohet
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov, informoi se situata me zjarrin në Jasen po përkeqësohet dhe se zjarri në një vend është ngjitur në kreshtë, por se është ndaluar me ndërhyrje të shpejtë.
“Situata me zjarrin në Jasen po përkeqësohet përsëri. Zjarri është zhvendosur lart drejt kreshtës. Po afrohet drejt rrugës së gjelbër, e cila është linja jonë e mbrojtjes në mënyrë që të mos transferohet në anën tjetër. Këtu janë punonjësit e Ndërmarrjes publike Jasen të mbështetur nga zjarrfikësit nga Makedonski Brod, si dhe shoferët dhe pincgauerëve të DMSH”, tha Angellov.
Sipas informacionioneve nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, deri në orën 18:00, në territorin e vendit ka gjithsej tetë zjarre në hapësirë të hapur, nga të cilat dy janë aktive, ndërsa gjashtë zjarre janë shuar.
Zjarret janë aktive në Jasen, ku po digjet një pyll i përzier, ndërsa në fshatin Kalldirec, Kitkë, ku po digjet bimësi e përzier.