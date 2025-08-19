Angellov: Zjarri në Jasen po përkeqësohet

Angellov: Zjarri në Jasen po përkeqësohet

Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov, informoi se situata me zjarrin në Jasen po përkeqësohet dhe se zjarri në një vend është ngjitur në kreshtë, por se është ndaluar me ndërhyrje të shpejtë.

“Situata me zjarrin në Jasen po përkeqësohet përsëri. Zjarri është zhvendosur lart drejt kreshtës. Po afrohet drejt rrugës së gjelbër, e cila është linja jonë e mbrojtjes në mënyrë që të mos transferohet në anën tjetër. Këtu janë punonjësit e Ndërmarrjes publike Jasen të mbështetur nga zjarrfikësit nga Makedonski Brod, si dhe shoferët dhe pincgauerëve të DMSH”, tha Angellov.

Sipas informacionioneve nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, deri në orën 18:00, në territorin e vendit ka gjithsej tetë zjarre në hapësirë të hapur, nga të cilat dy janë aktive, ndërsa gjashtë zjarre janë shuar.

Zjarret janë aktive në Jasen, ku po digjet një pyll i përzier, ndërsa në fshatin Kalldirec, Kitkë, ku po digjet bimësi e përzier.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Përplasja për Netanyahun dhe përballja me GJNP-në!

BOTA NË FOKUS | Përplasja për Netanyahun dhe përballja me GJNP-në!

Udhëheqësit ushtarakë të NATO-s, mblidhen të mërkurën për të biseduar për Ukrainën

Udhëheqësit ushtarakë të NATO-s, mblidhen të mërkurën për të biseduar për Ukrainën

Zelensky tha “faleminderit” 8 herë në minutën e parë të takimit me Trumpin

Zelensky tha “faleminderit” 8 herë në minutën e parë të takimit me Trumpin

Mbi 63 varre masive në Siri, parashikohen nga 120 mijë deri në 300 mijë të zhdukur

Mbi 63 varre masive në Siri, parashikohen nga 120 mijë deri në 300 mijë të zhdukur

Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi

Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi

Qeveria mori vendim për fillimin e aktiviteteve për vendosje të Qendrës resurse për mbështetje të zhvillimit të komunave

Qeveria mori vendim për fillimin e aktiviteteve për vendosje të Qendrës resurse për mbështetje të zhvillimit të komunave