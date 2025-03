Angellov para varrimit të viktimave: T’i lëmë të afërmit e tyre t’i shohin për herë të fundit të dashurit

Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Stojançe Angellov ju bën thirrje qytetarëve të cilët sot në Koçan do të nderojnë të vdekurit në zjarr, të mos e pengojnë ceremoninë e varrimit.

Sot, siç thekson, duhet t’i lëmë më të afërmit, që për herë të fundit, në heshtje dhe lot, t’i shohin më të dashurit e tyre.

“Është e pamundur, çnjerëzore dhe e panevojshme që të gjithë t’i afrohen trupave të të ndjerëve në të njëjtën kohë. Prindërit kanë nevojë për ngushëllim nga të dashurit që do të vijnë me ta paraprakisht. Por, pikëllimi dhe dhimbja e prindërve, vëllezërve dhe motrave, të afërmve dhe miqve të viktimave është më e madhe” thotë Angellov.

Për këtë, siç thekson, sot t’i lëmë prindërit fatkeq, për herë të fundit, në heshtje dhe lot, t’i shohin më të dashurit e tyre. T’i nderojnë, të qëndrojnë afër tyre para se të varrosen.

Angellov thekson se për shkak të konfigurimit në teren në varrezat e qytetit në Koçan është e pamundur hyrja e sigurt e një numri të madh të njerëzve brenda në varreza.

“Në portën hyrëse te varrezat do të qëndrojnë priftërinj nga Koçani të cilët do t’i lënë prindërit me më të afërmit e tyre. I lus qytetarët e mbetur të pikëlluar të qëndrojnë jashtë portave të varrezave. Të nderojnë viktimat me dinjitet, pa shtyrë apo rrezikuar sigurinë e tyre apo të të pranishmëve. Pas ceremonisë së varrimit, por edhe në ditët në vijim, të gjithë qytetarët e pikëlluar gradualisht, një nga një, do të mund të shkojnë në vendpushimet e përjetshme të viktimave, të luten për shpirtrat e tyre, të vendosin lule dhe të ndezin një qiri”, thotë Angellov.

Angellovi informon se në dhe rreth vendeve të varrimeve do të shpërndahen një numër i madh i ekipeve të mjekëve dhe ujë për pije.

