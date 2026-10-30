Andreevski: Çmimi i gazit është rritur me 211% këtë vit, rritja e çmimit të ngrohjes në Shkup është e pashmangshme
“Këto ditë po përballemi me një rritje ekstreme të çmimit të gazit natyror, që nga fillimi i vitit është më i lartë me 211 përqind ose vetëm nga fillimi i tetorit deri më sot çmimi i gazit natyror është më i lartë me 36 përqind”, tha në TV Telma Mitko Andreevski, ekspert i energjisë.
Ai theksoi se është e pashmangshme që çmimi i energjisë termike në Shkup të rritet nga rregullatori, ndërsa vlerësoi se kjo do të ushtrojë presion mbi familjet, si dhe presion mbi politikat energjetike që Qeveria do të zbatojë.
“A duhet Shkupi të heqë dorë nga ngrohja qendrore, sepse varet nga gazi natyror? – Jo, në këtë moment kjo është e pamundur, sepse ndotja zgjidhet me energji termike për ngrohje qendrore në qytetin e Shkupit. Dhe arsyeja e dytë është sepse kemi rreth 60,000 familje që përdorin energji termike. Nën parakushtet që energjia termike të mos mund të furnizohet, ata do të fillojnë të ngrohin shtëpitë e tyre me energji elektrike. Atëherë do të ndodhë katastrofa”, beson Andreevski.
Ai thotë gjithashtu se Maqedonia nuk ka mungesë gazi, por pyet pse tubacionet e gazit që janë ndërtuar po inspektohen pas 11 vitesh.
“Kleçovcë – Shtip, Shtip – Negotinë, Negotinë – Manastir u nis dhe u ndërtua në vitet 2015-2016. Sot jemi në fund të vitit 2026. Pra, një gazsjellës i ndërtuar për 10 vjet, as i mbrojtur dhe as i inspektuar”, tha Andreevski.