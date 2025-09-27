Andonovski: Të gjitha dokumentet do të jenë në telefonin, testin do ta bëjmë në Samit para 800 të pranishmëve nga 20 shtete
“Qytetarët duhet ta imagjinojnë si portofol me dokumente personale. Në vend që të bartni patentën e shoferit dhe letërnjoftimin me vete si kartelë, mund t’i bartni në telefonin tënd celular dhe natyrisht të gjitha shërbimet do të jenë të disponueshme atje. Jemi duke e përgatitrur versionin testues. Unë do ta prezantoj, dhe do të prezantojmë dy shërbime që do t’i ofrojë ai version testimi. Ne do të prekim pulsin e qytetarëve, atë do të shkarkojnë qytetarët që do të jenë të pranishëm në Samit, në mënyrë që të mund ta testojnë. Dhe mendoj se deri në fund të vitit tashmë do të kemi version që do ta plasojmë në treg për herë të parë në të gjitha rrjetet e hapura”, tha Andonovski në intervistë për MIA-n.
Ai informoi se Samiti në Shkup do të ketë 800 pjesëmarrës nga mbi 20 vende dhe se qëllimi ishte që Shkupi të vendoset përsëri në hartën e ekonomive të zhvilluara dixhitalisht, vendi ynë si një vend i zhvilluar dixhitalisht, dhe të tregohet se çfarë kemi bërë këtë vit të kaluar dhe cili është vizioni dhe planet për të ardhmen.