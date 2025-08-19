Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit
Ministri i Transformimit Dixhital Stefan Andonovski sot njoftoi modernizimin dhe ridizajnimin e Sistemit Kombëtar Elektronik për Menaxhimin e Dokumenteve të quajtur “eDMS”, i cili, sipas tij, është çelësi për administratën dixhitale dhe funksionimin e administratës publike.
Sistemi, pas lançimit të tij, u përdor vetëm nga 20 institucione dhe rezultoi të ishte i paqëndrueshëm, i papërshtatshëm dhe pa mbështetje teknike dhe standarde të sigurisë kibernetike të përshtatshme.
“Kur morëm përgjegjësinë për sistemin, gjetëm një situatë që nuk plotësonte nevojat as të qytetarëve dhe as të institucioneve. Është një sistem i shtrenjtë, por jofunksional që përdoret vetëm në 20 institucione. Në dy vitet e fundit, nuk pati mbështetje teknike, mirëmbajtje apo zhvillim. Nuk kishte standarde të sigurisë kibernetike dhe askush nuk kujdesej për sigurinë e sistemit. Ndërprerjet dhe rrëzimet e shpeshta e bënë sistemin të paqëndrueshëm. Ai u përdor ekskluzivisht si një kabinet arkivimi elektronik, pa përdorimin e arkivimit ose përpunimit dixhital të dokumenteve”, shpjegoi Andonovski.
Pas marrjes së përgjegjësisë për sistemin, Ministria ndërmori masat e para konkrete, duke përfshirë miratimin e një ligji të ri për operacionet arkivore sipas standardeve evropiane dhe kryerjen e testeve të hollësishme të sigurisë.
Andonovski njoftoi se qëllimi është që sistemi “eDMS” të jetë plotësisht funksional, i sigurt dhe i integruar në institucione deri në fund të vitit, me përpunim të automatizuar të dokumenteve dhe mundësinë e ndjekjes së rasteve në kohë reale, dhe njoftoi se që nga 1 tetori i këtij viti, ministria do të eliminojë plotësisht dokumentet në letër nga operacionet e saj.
Ministri shtoi se plani është që të përfshihen institucione të reja, ministri dhe ndërmarrje publike si përdorues të këtij sistemi, i cili, siç thotë ai, do të lehtësojë aksesin e qytetarëve në marrjen e vendimeve, certifikatave, vulave dhe të ngjashme.