Andonovski: Pres lajme të mira për roamingun në qershor në Samitin BE-Ballkani Perëndimor
Ministri për Transformim Digjital Stefan Andonovski pret që Maqedonia të jetë mes vendeve të para të cilës do t’i mundësohet roaming pa shpenzime shtesë në BE. Lajme të mira pret në Samitin BE-Ballkani Perëndimor i cili do të mbahet në fillim të qershorit në Podgoricë.
Ai beson se do të jetë mes vendeve të para me të cilat Bashkimi Evropian do të nënshkruajë për të a.q. roaming si në vend.
“Ka paralajmërim për fillimin e negociatave që është një sinjal pozitiv. Negociatat do të trajtojnë secilin vend individualisht dhe ndryshimi është se me secilin nga vendet kandidate do të nënshkruhet një marrëveshje e veçantë e ngjashme me Marrëveshjen e stabilizim-asociimit me Bashkimin Evropian. Është pozitive që po i përmbushim kushtet duke miratuar Ligjin për Komunikimet Elektronike dhe kështu jemi, si të thuash, në grupin që do të jetë i pari që do të fillojë negociatat”, tha Andonovski sot, i cili mori pjesë në Konferencën e tretë rajonale të kontabilistëve dhe kontabilistëve të çertifikuar publikë.