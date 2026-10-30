Andonovski: Në vitin 2027 presim gurthemelin për qendrën kombëtare të të dhënave
Ndërtimi i qendrës kombëtare të të dhënave mund të fillojë në vitin 2027, nëse procedurat shkojnë sipas planit, njoftoi Ministri i Transformimit Dixhital Stefan Andonovski në një intervistë për televizionin Sitel.
Ai tregoi se vendi për ndërtim është zgjedhur pranë Shkupit dhe Ministria e Transportit po punon për përgatitjen e dokumentacionit të planifikimit urban.
Po zhvillohen gjithashtu bisedime me huadhënës potencialë dhe partnerë ndërkombëtarë për të financuar projektin, i cili është pjesë e Axhendës së Reformës dhe Planit të Rritjes. Është planifikuar që 30 përqind e financimit të sigurohet përmes një granti.
Andonovski tha se Ministria po bisedon gjithashtu me investitorë potencialë për ndërtimin e qendrave private të të dhënave, por theksoi se nuk do të mbështesë projekte që do të dëmtonin mjedisin.
“Projekti është duke u zhvilluar, të gjitha hapat po ecin siç duhet dhe jam i sigurt se në vitin 2027 do të arrijmë të vendosim gurthemelin”, tha ai.
Ministri informoi gjithashtu se është publikuar Strategjia Kombëtare për Përdorimin e Inteligjencës Artificiale, e cila aktualisht është e hapur për konsultime. Miratimi i një ligji për inteligjencën artificiale është planifikuar për vitin e ardhshëm.