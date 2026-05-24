Andonovski: Maqedonia e Veriut drejt heqjes së roamingut me BE-në, qytetarët pritet të paguajnë si në vendin e tyre
Maqedonia e Veriut po përgatitet të bëhet lider në rajon përmes përmbushjes së plotë të obligimeve për heqjen e tarifave shtesë të roamingut në Bashkimin Evropian. Këtë reformë të rëndësishme për qytetarët e paralajmëroi ministri për transformim digjital, Stefan Andonovski, i cili theksoi se në të ardhmen qytetarët do të mund të flasin, të dërgojnë mesazhe dhe të përdorin internet në vendet anëtare të BE-së me të njëjtat çmime si në vendin e tyre.
Qëllimi kryesor i institucioneve vendore është që modeli tashmë funksional ballkanik i roamingut të zbatohet edhe në territorin evropian.
Procesi tashmë ndodhet në një fazë të avancuar, pasi ka përfunduar obligimin fillestar dhe e ka dërguar tekstin e harmonizuar në Bashkimin Evropian për marrjen e mendimit zyrtar. Pas marrjes së dritës së gjelbër nga Brukseli, ndryshimet ligjore do të dërgohen menjëherë për votim në Kuvend.
Edhe pse para dy javësh nga Komisioni Evropian kanë mbërritur pyetje shtesë, kjo nuk e ngadalëson procesin, pasi institucionet kompetente po vazhdojnë intensivisht finalizimin e rregullativës së nevojshme.
Paralelisht me reformat digjitale, ministri Andonovski u ndal edhe te konteksti më i gjerë i eurointegrimeve, duke theksuar se shteti mbetet fuqishëm i përkushtuar ndaj këtij rrugëtimi përmes përmbushjes së vazhdueshme të detyrave të brendshme. Megjithatë, ai nënvizoi se hapat e mëtejshëm do të varen nga marrja e garancive të forta nga Bashkimi Evropian.
Qëndrimi i Qeverisë mbetet se çdo lëshim i ardhshëm nuk guxon të jetë në dëm të interesave kombëtare maqedonase, veçanërisht në kushte kur negociatat ende nuk janë hapur zyrtarisht dhe nuk ka nisur procesi për hapjen e klasterëve individualë.