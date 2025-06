Andonovski: Këtë vit do të mund të lëshojmë letërnjoftime dhe patenta shoferi në mënyrë elektronike

Ministria e Transformimit Digjital po punon në një aplikacion digjital përmes të cilit banorët do të kenë një kartë identiteti dhe patentë shoferi në formë elektronike, dhe gjithashtu do të kenë qasje në shërbimet më të fundit ose më të kërkuara, tha ministri Stefan Andonovski.

Në një intervistë për “360 Stepeni”, Andonovski shpjegon se bëhet fjalë për një “portofol digjital”, i cili ngjan shumë me “Google Wallet” ose “Apple Wallet”, që do të thotë se versioni elektronik i kartës së identitetit dhe patentës së shoferit do të paketohet në aplikacion dhe qytetarët do të jenë në gjendje ta tregojnë atë për të identifikuar veten.

Në fazën e dytë të projektit, siç lë të kuptohet ai, do të mundësohet nënshkrimi elektronik dhe verifikimi i plotë biometrik.

“Morëm një përgjigje pozitive nga programi “Evropa Digjitale”, zbatimi duhej të fillonte në janar 2025, por për shkak të procedurave të brendshme në Bashkimin Evropian, fillimi u njoftua për qershor 2025 dhe ne po përgatitemi, kemi versionin model të aplikacionit”, tha Andonovski,

Ai theksoi se ky është një projekt që është një partneritet ndërkombëtar me Ministrinë e Transformimit Digjital të Ukrainës, së bashku me programin “Evropa Digjitale” nga i cili morëm një grant prej mbi një milion eurosh.

