Ancelotti shpall listën e re të Brazilit, lë jashtë Neymarin dhe yjet e Real Madridit

Përzgjedhësi i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka shpallur listën e tij të dytë në krye të “Selecaos”, duke bërë disa zgjedhje të guximshme për dy ndeshjet e fundit kualifikuese për Kupën e Botës 2026 ndaj Kilit dhe Bolivisë në shtator.

Nga skuadra mungojnë emra të mëdhenj si Neymar, Vinicius Jr., Rodrygo dhe Eder Militao.

Ancelotti sqaroi se Neymar nuk u thirr për shkak të një problemi të vogël fizik, por edhe sepse Brazili tashmë e njeh mirë kontributin e tij, duke preferuar të testojë alternativa të reja.

Në listë bie në sy rikthimi i Lucas Paquetas, ndërsa sulmuesi i Cruzeiros, Kaio Jorge, është risia e vetme në listë.

Pjesë e skuadrës do të jenë gjithashtu emra të rëndësishëm si Marquinhos, Bruno Guimaraes, Joelinton, Raphinha dhe Richarlison.

“Ky grup duhet të ketë një bërthamë lojtarësh që do të jenë të rëndësishëm për Kupën e Botës. Rreth kësaj bërthame, ne duhet të testojmë futbollistë që mund të jenë pjesë e skuadrës përfundimtare në të ardhmen”, u shpreh Ancelotti.

Brazili, që është kualifikuar tashmë për Botërorin 2026, do të përballet me Kilin në “Maracana” më 4 shtator, ndërsa më 9 shtator do të udhëtojë në Bolivi.

 

