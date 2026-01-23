Ancelotti pritet të rinovojë kontratën me Brazilin deri në vitin 2030
Konfederata Braziliane e Futbollit (CBF) dhe Carlo Ancelotti kanë arritur një marrëveshje verbale për të zgjatur kontratën e trajnerit italian deri në Kupën e Botës 2030.
Pritet që marrëveshja e re të nënshkruhet zyrtarisht në shkurt, duke siguruar një cikël tjetër për Selecao-n.
Ancelotti kthehet nga pushimet këtë të premte në Rio de Janeiro, me formalitetet dhe klauzolat kontraktuale që aktualisht janë duke u shqyrtuar nga departamenti ligjor i CBF-së.
Rinovimi do të mbajë kushte të ngjashme me marrëveshjen e tij aktuale, duke përfshirë pagën e tij vjetore prej 10 milionë eurosh, me bonuse.