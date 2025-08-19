Ancelotti nuk e ftoi Viniciusin për ndeshjet e shtatorit – zbulohet arsyeja pse italiani mori këtë vendim
Carlo Ancelotti ka vendosur të mos e përfshijë Vinicius Junior në skuadrën përfundimtare të Brazilit për dy ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës 2026 kundër Kilit (5 shtator) dhe Bolivisë (10 shtator).
Vendimi i trajnerit ka bazë në dy rrethana kryesore: Vinicius do të mungojë për ndeshjen kundër Kilit për shkak të kartonit të tretë të verdhë në cikël, ndërsa për ndeshjen kundër Bolivisë, Ancelotti dëshiron ta kursejë atë nga udhëtimi dhe përballja me lartësinë ekstreme në El Alto, rreth 4,100 metra mbi nivelin e detit.
Mediat braziliane raportojnë se Ancelotti ka dërguar tashmë listat paraprake te klubet, sipas rregulloreve të FIFA-s, ndërsa lista përfundimtare do të shpallet më 25 gusht në Rio de Janeiro.
Përveç mungesës së Vinicius, në ekip do të rikthehen edhe dy lojtarë të Real Madridit, Rodrygo Goes dhe Eder Militão, të cilët munguan në ndeshjet e qershorit për shkak të lëndimeve. Ndërkohë, Neymar do të jetë gjithashtu në listë, pas rikthimit te Santos.
Vinicius shënoi golin vendimtar kundër Paraguait në qershor, duke siguruar matematikisht Brazilin në Kupën e Botës 2026, por grumbullimi i kartonëve të verdhë e detyron atë të mungojë ndaj Kilit.
Stafi i Brazilit beson se është më e mençur ta mbajë lojtarin në ritmin e klubit dhe ta shmangë stresin fizik në lartësitë e mëdha të Bolivisë.
Sipas Globo Esporte, Federata Braziliane e Futbollit ka analizuar mundësinë për të kufizuar pjesëmarrjen e lojtarëve nga Evropa në ndeshjen në El Alto, për shkak të kushteve të vështira.
Ancelotti po përdor këtë rast për të rikthyer lojtarët e lënduar dhe për të testuar opsionet alternative në krahë dhe në sulm.