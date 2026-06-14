Ancelotti: Kupa nuk fitohet në ndeshjen e parë, Brazili do të përmirësohet
I irrituar, dukshëm i irrituar. Është një Carlo Ancelotti i pazakontë që ndalet para kamerave menjëherë pas ndeshjes. Analiza e tij e drejtpërdrejtë: “Ishte një ndeshje e vështirë kundër një skuadre shumë të mirë. Pjesa e parë nuk ishte e mirë, pjesa e dytë ishte më e mirë. Duhet të punojmë për t’u përmirësuar.”
“Në pjesën e parë, ne nuk bëmë atë që dimë të bëjmë dhe atë që e kishim vënë në praktikë mirë në miqësoret. Por është gjithashtu e vërtetë që Maroku është një ekip i shkëlqyer; ata kanë qenë konkurrues në këtë nivel për një kohë të gjatë”, ka shtuar trajneri i Brazilit.
Në rregull, por çfarë ndodhi në fillim? “Ankthi, shqetësimi. Presioni që kishim. Kjo është normale për një debutim. Për fat të mirë, kemi kohë për t’u përmirësuar. Nuk duhet ta humbasim besimin. As nuk mund të mendonim se do të ishim perfektë në ndeshjen e parë. Le ta marrim këtë rezultat; nuk mund ta fitosh Kupën në ndeshjen e parë. Ka gjëra që më pëlqyen te skuadra ime. Luftuam deri në minutën e fundit. Nuk mendoj se do të ndikojë në moralin tonë. Kemi shumë kohë për t’u përmirësuar.”
Natyrisht, ka pasur kritika nga të gjitha anët e formacionit titullar, mungesa e një qendërsulmuesi të vërtetë: “Nuk po flas për individë, por për ekipin. Patëm mundësi dhe i humbëm. Gjithmonë kam thënë se shpresoj t’i përdor të gjithë lojtarët që kam sjellë. Ata që hynë në fushë kundër Marokut dhanë një kontribut të shkëlqyer.”