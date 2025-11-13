Ancelotti: Jam i sigurt që Cristiano Ronaldo do t’i arrijë 1 mijë gola
Trajneri italian, Carlo Ancelotti ka shprehur besim të plotë në arritjet e ardhshme të lojtarit që dikur e stërviste te Real Madridi.
Duke folur në podkastin “The Rest Is Football”, trajner i ekipit kombëtar të Brazilit u përgjigj me humor kur u pyet nëse sulmuesi portugez mund të arrinte pikën e 1 mijë golave.
“Cristiano patjetër do të arrijë 1,000 gola, por kur ta bëjë këtë, më mirë të mos harrojë të më ftojë në festimin e këtij rekordi të pabesueshëm”, tha Ancelotti.
Ancelotti foli edhe për Luka Modricin, duke vënë në dukje se kroati vazhdon të performojë në nivelin më të lartë në Milano pavarësisht moshës së tij.
“Lojtarë si këta gjithmonë arrijnë atë që synojnë, falë talentit dhe punës së tyre të palodhur”, përfundoi ai.