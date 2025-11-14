Ancelotti: Interi është skuadra me mendje më evropiane në Itali
Trajneri i Brazilit dhe ish-trajneri i Milanit, Carlo Ancelotti, ka lavdëruar vazhdimësinë e shkëlqyer të Interit në Serie A dhe në Ligën e Kampionëve.
Ancelotti e ka vlerësuar lartë skuadrën e Interit dhe drejtuesit, ku sipas tij përveç lojës të mirë po kanë edhe rezultate.
“Interi është skuadra me mendjen më evropiane që kemi: po luan shumë mirë në Ligën e Kampionëve, ku ka fituar çdo ndeshje dhe vjen nga dy finale në tre vjet. Po e ruan nivelin e tij me qëndrueshmëri të madhe. Marotta është vërtet një president i aftë dhe ka bërë një punë të shkëlqyer”, ka thënë fillimisht ish-trajneri i Real Madridit.
Ancelotti komentoi gjithashtu se derbi i Milanos pas pushimit të ndeshjeve ndërkombëtare do të jetë një garë e fortë dhe zgjodhi Interin dhe Napolin si favoritët për Scudetton këtë sezon.
“Është shumë e ekuilibruar Serie A. Interi e ka ruajtur strukturën e tij dhe Chivu po ndjek shembullin e Inzaghit. Interi është një ekip shumë i fortë, si Milani. Kjo është arsyeja pse pres një ndeshje të fortë”, shtoi trajneri italian.
Për kandidatët potencialë për Scudetto, Ancelotti tha: “Interi dhe Napoli, të cilët kanë pësuar disa humbje të tepërta, por janë ende atje. Dhe pastaj Roma, Milani dhe Juventusi do të luajnë deri në fund”.