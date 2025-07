Analiza e listës së ndeshjeve të Real Madridit për sezonin 2025-26: Faza vendimtare për titull

Real Madrid ka mësuar kalendarin e sezonit të ardhshëm të La Ligës, i cili do të jetë debutimi i Xabi Alonsos në stolin e “Los Blancos” pas epokës katërvjeçare të Carlo Ancelottit. Sezoni pritet të nisë më 17 gusht ndaj Osasunës (V), por ndeshja mund të shtyhet nëse Reali kalon në gjysmëfinalet e Kupës së Botës për Klube.

Përgatitje jo-evropiane deri në ndeshjet kryesore

6 ndeshjet e para përfshijnë përballje me Real Oviedo (Mysafir), Levante (M), Real Sociedad (M), RCD Mallorca (Vendas), Osasuna (V) dhe një tjetër ndeshje e lehtë në letër.

3 nga këto kundërshtarë përfunduan në gjysmën e fundit të tabelës sezonin e kaluar.

Derbi i Madridit dhe El Clasico

28 shtator: Atletico Madrid (Mysafir).

26 tetor: El Clasico i parë ndaj Barcelonës (Vendas).

Seria përfshin gjithashtu Villarreal (V), Getafe (M), Valencia (V) dhe Rayo Vallecano (M).

Jude Bellingham mund të mungojë në derbin për shkak të një operacioni, por pritet të rikuperohet për El Clasicon.

Gjigantët e Seviljes në të dy anët e vitit

21 dhjetor: Sevilla (V) – ndeshja e fundit e vitit.

4 janar: Real Betis (M) – e para për 2026.

Sfida të vështira ndaj Athletic Club (M), Villarreal (M), Valencia (M) dhe Osasuna (M), të alternuara me Levante (V), Rayo (V) dhe Real Sociedad (V).

Faza vendimtare për titullin

22 mars: Atletico Madrid (V) – Java 29 para pushimit ndërkombëtar.

Pas pushimit ndërkombëtar: Mallorca (M), Girona (V), Real Betis (M), Alaves (V).

10 maj: El Clasico i dytë ndaj Barcelonës (M).

Fundi i sezonit: Real Oviedo (V), Sevilla (M) dhe Athletic Bilbao (V).

Kalendari përfshin tre periudha veçanërisht sfiduese: mesi i fazës së parë, janari–shkurti dhe prilli–maji. Me sfida të shumta dhe një staf të ri përgatitor, Xabi Alonso përballet me një sezon ku çdo detaj do të jetë vendimtar për suksesin. /Telegrafi/

