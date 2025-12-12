Analisti Murat Aliu: Protesta në mbështetje të ish-udhëheqësve të UÇK-së është e vonuar
Analisti Murati Aliu, i ftuar sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, vlerësoi se protesta e paralajmëruar për nesër në Shkup, në mbështetje të ish-udhëheqësve të UÇK-së që po përballen me gjykimin në Hagë, vjen me shumë vonesë.
“Mendoj që është vonë — vonë në kuptimin e dhënies së ndonjë efekti,” theksoi Aliu. Ai shtoi se protesta, si akt politik, duhej të ishte menduar dhe organizuar në kohën e duhur. Sipas tij, momenti i përshtatshëm ka qenë në vitin 2015, kur u votua themelimi i kësaj gjykate.
“Që nga fillimi dihej se kjo gjykatë ishte krijuar për ta shpaguar Serbinë, për të vendosur një lloj balance mes të gjykuarve serb për krime lufte dhe tani, pjesërisht, për ta balancuar çështjen duke futur edhe shqiptarët në këtë komponentë,” tha Aliu. /SHENJA/