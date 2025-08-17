Amorim pas humbjes nga Arsenali: Dëshmuam se mund ta mposhtim çdo skuadër
Trajneri i Manchester Unitedit, Ruben Amorim, ka folur pas humbjes ndaj Arsenalit në xhiron hapëse të Premier League.
Unitedi u mposht me rezultat minimal, teksa Amorim e lavdëroi skuadrën e tij duke thënë se mund ta mposhtin secilin kundërshtar.
“Sot ne e vërtetuam se mund ta mposhtim secilën skuadër në Premier League”, u shpreh Amorim në konferencë.
Amorim e ka udhëhequr Unitedin në 25 ndeshjet e fundit, ku prej tyre 15 i ka humbje.