“Amnesty International” ngre alarmin për dhunën policore ndaj nxënësve të shkollave të mesme në Francë
“Amnesty International France” ka shprehur alarm për përdorimin e dhunës policore kundër nxënësve të shkollave të mesme franceze gjatë protestave për kushte më të mira mësimore që kanë vazhduar prej disa ditësh, transmeton Anadolu.
“Imazhet e nxënësve të shkollave të mesme që i nënshtrohen dhunës nga forcat e rendit janë jashtëzakonisht shqetësuese. Shumë prej tyre janë të mitur, fëmijë. Ata duhet të mbrohen, jo të rrihen me shkopinj”, shkroi Amnesty në platformën amerikane të mediave sociale X të enjten.
Grupi shprehu gjithashtu shqetësim për numrin e lartë të arrestimeve, duke pranuar se ka pasur dhunë edhe nga disa protestues, të cilën e përshkroi si “të papranueshme”.
“Por edhe në këto situata, përfshirë gjatë arrestimeve, përdorimi i forcës duhet të mbetet PROPORCIONAL”, shtoi Amnesty.
Amnesty raportoi më tej se një 14-vjeçar u godit nga një granatë në nofull të hënën dhe humbi disa dhëmbë si pasojë.
Ajo tha se granatahedhësit duhet të përdoren vetëm në raste dhune të përhapura, kur nuk ka mjete të tjera në dispozicion, dhe kurrë të mos qëllohen drejtpërdrejt mbi njerëzit.
Amnesty raportoi gjithashtu se një vajzë 14-vjeçare u kap me dhunë nga fyti nga një oficer policie jashtë shkollës së saj të mesme të martën, duke theksuar se teknikat e kapjes me mbytje në zbatimin e ligjit janë të ndaluara.
Ajo tha gjithashtu se shumë arrestime dhe ndalime janë bërë që nga fillimi i bllokadave, duke përmendur 164 të hënën, 440 të martën dhe 625 të mërkurën.
“Sipas ligjit ndërkombëtar, arrestimi i të miturve duhet të jetë MJETI I FUNDIT”, shkroi Amnesty.
Ajo u bëri thirrje autoriteteve të japin përparësi dialogut dhe uljes së tensioneve, në vend të përdorimit të armëve.
“Jo, nxënësit e shkollave të mesme që marrin pjesë paqësisht në mobilizime nuk janë ‘shqetësues’. Nxënësit e shkollave të mesme thjesht po luftojnë për të drejtën e tyre për arsim… Nëse po protestojnë, është për një gjë: të dëgjohen”, shtoi Amnesty.
Ajo u zotua të mbështesë gjithmonë njerëzit “që demonstrojnë paqësisht për të drejtat e tyre”.
“Të rinjtë që protestojnë duhet të dëgjohen, jo të shtypen”, shkroi më tej Amnesty.