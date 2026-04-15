Amir Idrizi zgjidhet kryetar i ri i Këshillit të Komunës së Sarajit

Amir Idrizi zgjidhet kryetar i ri i Këshillit të Komunës së Sarajit

Në vazhdim të mbledhjes së 8-të të Këshillit Komunal të Komunës së Sarajit, pas shkarkimit të Iljaz Veselit, është zgjedhur kryetari i ri i këtij institucioni.

Amir Idrizi, përfaqësues i koalicionit VLEN, ka siguruar mbështetjen e shumicës së këshilltarëve, duke marrë kështu drejtimin e Këshillit Komunal.

Idrizi më parë ka ushtruar detyrën e zëvendëskryetarit të Komunës së Sarajit. Në zgjedhjet e fundit lokale, ai ishte bartës i listës për këshilltarë nga radhët e koalicionit VLEN.

(VIDEO) Mickoski parandjenë se do të arrestohet një ish kryeministër

(VIDEO) Mickoski parandjenë se do të arrestohet një ish kryeministër

(VIDEO) Qeveria po analizon çmimet për të marrë masa

(VIDEO) Qeveria po analizon çmimet për të marrë masa

(VIDEO) DAP, gjatë 2025-ës mbi 70 mijë qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë

(VIDEO) DAP, gjatë 2025-ës mbi 70 mijë qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë

(VIDEO) Rikonstruimi i bulevardit “Boris Trajkovski” nis javën e ardhshme

(VIDEO) Rikonstruimi i bulevardit “Boris Trajkovski” nis javën e ardhshme

(VIDEO) Rritet numri i turistëve, kryesojnë ata nga Turqia

(VIDEO) Rritet numri i turistëve, kryesojnë ata nga Turqia

(VIDEO) Gjeorgievski paralajmëron rikonstruim të Kalasë, Çarshisë, Urës dhe Akuaduktit

(VIDEO) Gjeorgievski paralajmëron rikonstruim të Kalasë, Çarshisë, Urës dhe Akuaduktit