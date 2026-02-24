Ambasadorit amerikan në Francë i ndalohet të takohet me qeverinë franceze
Franca i ka ndaluar ambasadorit amerikan Charles Kushner qasjen te ministrat e qeverisë, pasi ai nuk u paraqit në një takim për të diskutuar komentet e bëra nga administrata Trump në lidhje me vrasjen e aktivistit të ekstremit të djathtë Quentin Deranque.
Ministri i Jashtëm, Jean-Noël Barrot kishte thirrur Kushnerin, babanë e dhëndrit dhe këshilltarit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Jared Kushner, pasi ambasada amerikane në Paris ripostoi komentet e administratës Trump në Uashington në lidhje me Deranque.
Deranque, 23 vjeç, vdiq nga lëndimet në kokë pas përleshjeve midis mbështetësve të së majtës radikale dhe të së djathtës ekstreme gjatë një proteste më 12 shkurt kundër një politikani nga partia e krahut të majtë Franca e Papërkulur (LFI) në Lyon
“Në dritën e këtij dështimi të dukshëm për të kuptuar kërkesat themelore të misionit ambasadorial dhe nderin e përfaqësimit të vendit tënd, ministri (Barrot) ka kërkuar që atij (Kushnerit) të mos i lejohet më qasje e drejtpërdrejtë te anëtarët e qeverisë franceze”, tha ministria e Jashtme.
Megjithatë, Kushner do të lejohej të vazhdonte detyrat e tij diplomatike dhe të kishte “shkëmbime” me zyrtarët, shtoi ajo në një deklaratë.
“Sigurisht, mbetet e mundur që Ambasadori Charles Kushner të kryejë detyrat e tij dhe të paraqitet në Quai d’Orsay, në mënyrë që të mund të zhvillojmë diskutimet diplomatike të nevojshme për të zbutur irritimet që mund të lindin në mënyrë të pashmangshme në një miqësi që shtrihet në 250 vjet”, tha ajo.
Kushner ishte thirrur për të shpjeguar një deklaratë nga Byroja Kundër Terrorizmit e Departamentit të Shtetit të SHBA-së, e cila postoi në X se “raportet, të konfirmuara nga ministri francez i Brendshëm, se Quentin Deranque u vra nga militantë të krahut të majtë, duhet të na shqetësojnë të gjithëve”.
Vrasja e Deranque nxori në pah një klimë tensioni të thellë politik në Francë përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm.
“Ne hedhim poshtë çdo instrumentalizim të kësaj tragjedie, e cila ka zhytur një familje franceze në zi, për qëllime politike”, tha Barrot gjatë fundjavës.
“Nuk kemi mësime për të nxjerrë, veçanërisht për çështjen e dhunës, nga lëvizja reaksionare ndërkombëtare”, shtoi ai.
Departamenti i Shtetit tha në postimin e tij se “e majta radikale e dhunshme është në rritje dhe roli i saj në vdekjen e Quentin Deranque tregon kërcënimin që ajo paraqet për sigurinë publike. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe presim që autorët e dhunës të dalin para drejtësisë”.
Kushner nuk ishte paraqitur tashmë në një takim për të cilin ishte thirrur në gusht për shkak të letrës së tij drejtuar presidentit francez Emmanuel Macron, ku pretendonte se vendi nuk kishte bërë mjaftueshëm për të luftuar antisemitizmin. Zyrtarët e huaj të Francës u takuan me një përfaqësues të ambasadorit të SHBA-së në vend të kësaj. /Telegrafi