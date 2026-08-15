Ambasadori turk: Kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit me Sirinë janë zhdukur
Ambasadori i Turqisë në Damask, Nuh Yilmaz, ka deklaruar se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit turko-sirian janë eliminuar që nga marrja e detyrës nga administrata e re e Sirisë, transmeton Anadolu.
Yilmaz në një intervistë për programin “Siria Tani” të kanalit televiziv Al Jazeera, me bazë në Katar, diskutoi angazhimin diplomatik mes Ankarasë dhe Damaskut, si dhe zhvillimet rajonale
Yilmaz tha se misioni më i madh diplomatik i Turqisë në botë ndodhet në Damask, duke theksuar rrënjët historike të marrëdhënieve dypalëshe, si dhe bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik dhe vendosmërinë e përbashkët për të luftuar terrorizmin.
Duke iu referuar lidhjeve të thella historike dhe kulturore mes Turqisë dhe Sirisë, Yilmaz tha se Damasku zë një vend të veçantë në kujtesën kombëtare turke.
“Gjatë historisë, ky qytet i lashtë, i njohur si ‘Sham al-Sharif’, ka trashëguar një trashëgimi të rrënjosur thellë që shtrihet nga Perandoria Osmane deri te selxhukët. Që nga ezani në Xhaminë Umayyad e deri te traditat tona të përbashkëta, gjurmët më të dallueshme të kulturës sonë vazhdojnë të jetojnë këtu”, tha ai.
Duke vlerësuar situatën e sigurisë dhe kontaktet ushtarake mes dy vendeve, Yilmaz rikujtoi parimin e presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, se “siguria e Sirisë është siguria e Turqisë”. Ai tha se problemet kryesore strategjike të sigurisë përgjatë kufirit janë zhdukur pas ndryshimit të administratës në Siri.
“Pas 8 dhjetorit të vitit 2024, katër probleme strategjike të sigurisë, kontrabanda e njerëzve, trafikimi i drogës, migrimi i pakontrolluar dhe terrorizmi, u zhdukën papritur përgjatë kufirit tonë”, tha Yilmaz.
Ai përmendi gjithashtu vizitën e anijeve të marinës turke në portin Latakia si një tregues konkret të bashkëpunimit të ardhshëm ushtarak dhe detar.
“Vizita e anijeve të Marinës Turke në portin Latakia është gjithashtu treguesi më konkret i bashkëpunimit që do të zhvillojmë në fushën ushtarake dhe detare në periudhën e ardhshme. Ne jemi të gatshëm të qëndrojmë përkrah ushtrisë siriane për plotësimin e nevojave të saj për trajnim, pajisje dhe logjistikë”, tha ai.
Ankaraja po e ndjek nga afër procesin
Yilmaz tha se qëndrimi i Turqisë ndaj elementëve terroristë në rajon është i qartë, duke theksuar se Forcat Demokratike Siriane (SDF) dhe PKK/YPG-ja duhet të largohen plotësisht nga rajoni.
Ai tha se Ankaraja po e ndjek nga afër procesin mes qeverisë siriane dhe YPG-së, duke shtuar se eliminimi i plotë i elementëve të PKK-së dhe SDF-së në të gjithë Turqinë, Sirinë dhe Irakun është i nevojshëm për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Sirisë.
“Ne e shohim ëndrrën jo vetëm si një mjedis ku terrorizmi ka përfunduar në Turqi, por në të gjithë rajonin tonë. Zhdukja e plotë e elementëve të SDF-së dhe PKK-së në të gjithë Turqinë, Sirinë dhe Irakun është thelbësore për integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë. Siç ka deklaruar edhe presidenti Ahmad al-Sharaa, megjithëse procesi i integrimit po ecën ngadalë, ne mbështesim hapat që synojnë t’i japin fund terrorizmit”, tha Yilmaz.
Synimi për 10 miliardë dollarë në tregti
Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, Yilmaz tha se vëllimi i tregtisë dypalëshe është rritur me 40 për qind brenda një periudhe të shkurtër, duke arritur në 3.75 miliardë dollarë, ndërsa synimi në periudhën afatmesme është që të arrijë në 10 miliardë dollarë.
Ai tha se po vazhdojnë negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë dhe për krijimin e zonave të përbashkëta industriale. Sa i përket pikave kufitare, ai tha se Turqia synon të rihapë të gjitha pikat përgjatë kufirit prej më shumë se 900 kilometrash.
“Synojmë të hapim të gjitha pikat përgjatë kufirit tonë, i cili shtrihet për më shumë se 900 kilometra. Në bazë të marrëveshjes së arritur mes Ministrisë sonë të Tregtisë dhe autoriteteve doganore siriane, presim që pikat kufitare, veçanërisht përgjatë aksit Nusaybin-Qamishli, të fillojnë gradualisht të funksionojnë brenda tre muajve. Përveç kësaj, projekti për Zonën e Lirë dhe Portin e Thatë që do të ndërtohet në Idlib do të përshpejtojë procedurat e transportit dhe doganore”, tha ai.
Yilmaz gjithashtu theksoi rëndësinë e mbështetjes së arsimit në Siri. Sipas një marrëveshjeje të arritur mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Turqisë dhe autoriteteve siriane, tha ai, në periudhën e ardhshme do të hapet një shkollë ndërkombëtare turke në Damask dhe zonat përreth.
Sa u përket sirianëve nën mbrojtje të përkohshme në Turqi, Yilmaz tha se prej kohësh ka qenë në fuqi një përjashtim nga kërkesa për leje pune. Ai shtoi se Ministria e Jashtme dhe Ministria e Brendshme e Turqisë po punojnë për rregullime të reja të vizave, me qëllim lehtësimin e vizitave në Turqi për sirianët që janë kthyer në vendin e tyre.
Në shqyrtim vizita e presidentit Erdogan në Damask
I pyetur për një vizitë të mundshme të presidentit Erdogan në Siri, Yilmaz tha se një udhëtim i tillë mbetet një aspiratë.
“Zoti president ka një dashuri të madhe për Damaskun dhe Xhaminë Umayyad. Kontaktet që ishin planifikuar më parë u shtynë për shkak të zhvillimeve në rajon. Shpresojmë ta shohim zotin president në Damask para fundit të këtij viti. Ajo pamje historike e Erdoganit dhe al-Sharaas duke ecur së bashku në Xhaminë Umayyad do t’i tregonte botës fuqinë e partneritetit strategjik mes dy vendeve”, tha ai.