Ambasadori rus në Francë: Rrëzimi i një avioni rus nga NATO do të çonte në luftë
Ambasadori i Rusisë në Francë, Alexey Meshkov, ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj aleancës së NATO-s, duke deklaruar se çdo përpjekje për të rrëzuar një avion rus – edhe në rast të një shkeljeje të pretenduar të hapësirës ajrore të aleancës – do të përshkallëzonte situatën drejt një lufte të pashmangshme.
Në një intervistë për radion franceze RTL, diplomati rus u shpreh se një veprim i tillë do të përfaqësonte një “rrugë të drejtpërdrejtë drejt një konflikti të armatosur”.
“Avionët e NATO-s hyjnë shpesh në hapësirën tonë ajrore, por Rusia nuk ka ndërmarrë kurrë një veprim agresiv ndaj tyre,” tha Meshkov, duke akuzuar Perëndimin për standarde të dyfishta.
Deklaratat e ambasadorit vijnë pas komenteve të fundit të Presidentit amerikan Donald Trump, i cili u bëri thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të rrëzojnë avionët rusë nëse ata shkelin hapësirën ajrore të aleancës. Komentet e Trump kanë shkaktuar reagime të përziera në skenën ndërkombëtare.
Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron ka mbajtur një qëndrim më të kujdesshëm, duke u bërë thirrje vendeve të NATO-s të tregojnë përmbajtje në situata të tilla, për të shmangur përshkallëzimin e tensioneve.
Ky shkëmbim deklaratash vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Rusisë dhe NATO-s mbeten të tensionuara, në sfondin e krizës në Ukrainë dhe pranisë së shtuar ushtarake në kufijtë lindorë të aleancës.