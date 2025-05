Ambasadori palestinez në OKB shpërthen në lot për fëmijët në Gaza

Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara, Riyad Mansour, ka shpërthyer në lot gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme, teksa foli për tragjedinë që po ndodh në Gaza.

Duke folur me një zë të dridhur dhe me sy të mbushur me lot, Mansour përshkroi realitetin tronditës që po përjetojnë fëmijët palestinezë, veçanërisht ata që po vuajnë nga uria dhe pasojat e bombardimeve.

“Dhjetëra fëmijë po vdesin nga uria. Imazhet e nënave që përqafojnë trupat e tyre të palëvizshëm, ua përkëdhelin flokët, u flasin, u kërkojnë falje. Është e padurueshme. Si mund ta bëjë dikush? Më falni, z. President. Kam nipër e mbesa. E di çfarë nënkuptojnë ata për familjet e tyre, dhe të shohësh këtë situatë mbi palestinezët pa pasur zemër për të bërë diçka, është përtej aftësisë së çdo qenieje normale njerëzore për ta toleruar”, tha ai.

Gjatë fjalimit, Mansour përmendi edhe rastin tragjik të mjekes palestineze, Dr. Alaa al-Najjar, e cila humbi nëntë nga dhjetë fëmijët e saj, të cilët mbërritën të vdekur dhe të djegur në spitalin ku ajo punonte.

Momenti kulmoi kur ai u përlot dhe u detyrua ta ndërpresë për pak çaste fjalën e tij, duke lënë një sallë të tërë në heshtje dhe tronditje.

