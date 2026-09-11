Ambasadori pakistanez në OKB: Pakistani po i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit për rikthim në negociata
Pakistani po i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të kthehen në negociata sipas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Islamabadi, pavarësisht një “mungese të vazhdueshme besimi nga të dyja palët” që ka penguar zbatimin e marrëveshjes, tha ambasadori i Pakistanit në OKB, transmeton Anadolu.
Ambasadori Asim Iftikhar Ahmad i bëri këto komente në një intervistë të botuar të enjten nga The National, një gazetë e përditshme në gjuhën angleze me seli në Abu Dhabi.
Memorandumi i Islamabadit, i nënshkruar në qershor pas ndërmjetësimit nga Pakistani dhe Katari, bëri thirrje për t’i dhënë fund armiqësive, një afat prej 60 ditësh për të negociuar një fund të përhershëm të konfliktit dhe marrëveshje për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për anijet tregtare.
Irani ka akuzuar SHBA-në se nuk ka zbatuar dispozitat kryesore, duke përfshirë ato që lidhen me sanksionet dhe një bllokadë detare amerikane. Ndërkohë, Washingtoni dhe vendet e Gjirit kanë bërë thirrje për lundrim të lirë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ekziston gjithashtu “një mungesë e vogël gatishmërie” për të zbatuar memorandumin, por Pakistani po “këmbëngul”, tha Ahmad.
“Ne kemi linja të hapura komunikimi me të dyja palët, si me Iranin ashtu edhe me SHBA-në, dhe në nivele të larta”, shtoi ai.
“Ne besojmë se mënyra më e mirë për të zgjidhur situatën dhe për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare është të kthehemi në tryezën e negociatave, dhe për këtë kemi një kornizë në Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit. Gjithçka është aty. Ata duhet të kthehen… dhe shpresoj se do ta kuptojnë këtë së shpejti”, tha Ahmad.
I pyetur se cila palë ngurron të rifillojë negociatat, i dërguari tha se “nuk është aq e thjeshtë” të përcaktohet se kush është më përgjegjës ose i pavullnetshëm për t’u kthyer në bisedime.
Megjithatë, ai shprehu shpresën se të dyja palët mund të kthehen në negociata pavarësisht vështirësive.
“Nëse ne arritëm ta realizonim këtë, nëse arritëm të shpallnim një armëpushim në prill, në mes të luftimeve të ashpra dhe një përshkallëzimi të vazhdueshëm, dhe më pas arritëm t’i bashkonim, dhe pastaj ne, e dini, i çuam të dyja palët drejt këtij memorandumi mirëkuptimi, nuk ka asnjë arsye që ne të mos mund t’i kthejmë përsëri në tryezë”, tha ai.
Ahmad tha se Pakistani mbetet i bindur se rinovimi i negociatave ofron të vetmen rrugë të qëndrueshme për të dalë nga konfrontimi.
Lidhur me Gazën, i dërguari pakistanez paralajmëroi se politikat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar po kërcënojnë perspektivën e një shteti përfundimtar palestinez dhe tha se komunitetit ndërkombëtar duhet të marrë një qëndrim më të fortë.
“Plani për Gazën nuk po zbatohet plotësisht. Për të filluar, pika e parë ishte një armëpushim dhe armëpushimi nuk po respektohet”, tha ai duke shtuar se “Ju e shihni se ka shkelje të vazhdueshme, veçanërisht nga pala izraelite, dhe qindra njerëz janë vrarë në Gaza që kur u shpall armëpushimi”.
Ahmad u emërua gjithashtu si Sekretari i 34-të i Jashtëm i Pakistanit të enjten, duke pasuar Amna Baloch.