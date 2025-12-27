Ambasadori Meidani pret në takim kryetarin e LSDM-së, Venko Filipçe

Ambasadori Meidani pret në takim kryetarin e LSDM-së, Venko Filipçe

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Shkup, Denion Meidani, ka zhvilluar një takim me kryetarin e LSDM-së, Venko Filipçe, në ambientet e Ambasadës Shqiptare.

Përmes një postimi, ambasadori Meidani bëri të ditur se takimi u zhvillua në një atmosferë të hapur dhe konstruktive, ku u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend, sfidat rajonale, situatën ekonomike si dhe rëndësinë e integrimit rajonal dhe evropian si faktorë kyç për stabilitet dhe progres.

Në fokus të bisedës ishte dialogu i orientuar drejt së ardhmes, me theks të veçantë mbi përgjegjësinë politike dhe nevojën për maturi e vizion në kohë sfiduese për rajonin.

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN: Gostivari foli me sallën plot, Nevzat Bejta, zëri i qytetit!

VLEN: Gostivari foli me sallën plot, Nevzat Bejta, zëri i qytetit!

Familjarët e viktimave të Koçanit marshuan sërish duke kërkuar drejtësi

Familjarët e viktimave të Koçanit marshuan sërish duke kërkuar drejtësi

Mbi 10 mijë qytetarë turq kanë kërkuar shtetësi maqedonase

Mbi 10 mijë qytetarë turq kanë kërkuar shtetësi maqedonase

Dy bllokada katërorëshe në vendkalimin kufitar Evzoni drejt vendit tonë

Dy bllokada katërorëshe në vendkalimin kufitar Evzoni drejt vendit tonë

VLEN: Mos lësho pe

VLEN: Mos lësho pe

(VIDEO) Stoillkoviqi poshtërson të punësuarit shqiptar, reagon BDI

(VIDEO) Stoillkoviqi poshtërson të punësuarit shqiptar, reagon BDI