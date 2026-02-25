Ambasadori Meidani organizon takim me shoqërinë civile dhe Ambasadorin e Zvicrës në Innox Center

Ambasadori Meidani organizon takim me shoqërinë civile dhe Ambasadorin e Zvicrës në Innox Center

Ambasadori Denion Meidani, së bashku me Ambasadorin e Zvicrës, Christoph Sommer, organizuan në Innox Center një takim prezantues dhe joformal me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, OJQ-ve dhe mediave.

Gjatë takimit u diskutua për integrimin në Bashkimin Evropian, rolin e shoqërisë civile, rëndësinë e mediave të përgjegjshme si dhe dimensionin më të gjerë të qeverisjes së mirë – elemente kyçe për një shoqëri demokratike, të qëndrueshme dhe me vizion përpara.

Në fokus ishte edhe angazhimi i partnerëve ndërkombëtarë në terren, veçanërisht kontributi i Bashkëpunimit Zviceran në mbështetjen e zhvillimit institucional, dialogut social dhe progresit gjithëpërfshirës.

Ambasadori Meidani shprehu mirënjohje për Innox Center për mbështetjen dhe për krijimin e një hapësire që nxit dialogun dhe shkëmbimin e ideve.

MARKETING

Të ngjajshme

Kuvendi i RMV-së e miratoi nevojën për uljen e pagave të zyrtarëve

Kuvendi i RMV-së e miratoi nevojën për uljen e pagave të zyrtarëve

YTB organizon programin “Iftari i Vëllazërisë së Ballkanit” në Shkup

YTB organizon programin “Iftari i Vëllazërisë së Ballkanit” në Shkup

Shkup, mbahet bashkëbisedimi me temë “Ndërtimi i Botës së Re: Ura Akademike dhe Kulturore për Rininë e Ballkanit”

Shkup, mbahet bashkëbisedimi me temë “Ndërtimi i Botës së Re: Ura Akademike dhe Kulturore për Rininë e Ballkanit”

Prof. Arianit Reka reagon ndaj ministres së Arsimit në debatin në UT: Ky nuk është ligj reformues, por centralizim dhe diskriminim

Prof. Arianit Reka reagon ndaj ministres së Arsimit në debatin në UT: Ky nuk është ligj reformues, por centralizim dhe diskriminim

Aliu: Përplasje ka çdokund, edhe në shtëpi, Ilir Demiri është në shtëpinë e vet- në ASH!

Aliu: Përplasje ka çdokund, edhe në shtëpi, Ilir Demiri është në shtëpinë e vet- në ASH!

Kompania farmaceutike “Alkaloid” ka mbyllur vitin 2025 me rezultate historike

Kompania farmaceutike “Alkaloid” ka mbyllur vitin 2025 me rezultate historike