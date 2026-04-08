Ambasadori iranian: Kina, Rusia, Turqia dhe Pakistani mund të punojnë së bashku për të garantuar paqen në rajon
Kina, Rusia, Turqia dhe Pakistani mund të punojnë së bashku për të garantuar paqen në rajon, tha të mërkurën ambasadori iranian në Pekin, disa orë pas njoftimit të një armëpushimi të përkohshëm midis Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
“Shpresojmë që palë të ndryshme të mund të garantojnë se SHBA-ja nuk do ta rifillojë luftën”, u tha Abdolreza Rahmani Fazli gazetarëve në Pekin.
“Shpresojmë që Këshilli i Sigurimit i OKB-së, vendet e mëdha si Kina dhe Rusia, si dhe vendet ndërmjetëse si Pakistani dhe Turqia të punojnë së bashku për të garantuar paqen në rajon”, tha Fazli, sipas të përditshmes “South China Morning Post”.
“Shpresojmë që lufta të ndalet dhe një armëpushim të zgjasë, dhe gjithashtu na duhet një garanci e besueshme”, shtoi ai.
Deklarata erdhi disa orë pasi bisedimet indirekte të ndërmjetësuara nga Pakistani midis SHBA-së dhe Iranit çuan në një armëpushim dyjavor.
Shumë vende e kanë mirëpritur armëpushimin.
Vlen të përmendet se Kina dhe Rusia të martën i vunë veton një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bënte thirrje për masa të koordinuara “mbrojtëse” për të siguruar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Përshkallëzimet rajonale shpërthyen kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë ish-udhëheqësin suprem, Ajatollah Ali Khamenei. Autoritetet iraniane nuk e kanë përditësuar numrin e viktimave ditët e fundit.
Irani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që shënjestruan Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.
Të paktën 13 ushtarakë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë konfliktit.