Ambasadori i Ukrainës thirret në Ministrinë e Jashtme turke për sulmet ndaj anijeve në Detin e Zi

Ambasadori i Ukrainës thirret në Ministrinë e Jashtme turke për sulmet ndaj anijeve në Detin e Zi

Ambasadori i Ukrainës në Ankara është thirrur të shtunën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë pas sulmeve ndaj dy anijeve të operuara nga Turqia në Detin e Zi, thanë burime nga Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.

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Anija “Lider Bordo Mavi”, e operuar nga Turqia, është goditur më 26 gusht në brigjet e qytetit port rus Tuapse, në Detin e Zi.

Sipas burimeve, anija “Lider Kocatepe”, e cila të nesërmen është dërguar për ta tërhequr anijen e goditur, është shënjestruar gjithashtu.

Pas incidenteve, ambasadori i Ukrainës në Ankara është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku Turqia ka përcjellë reagimin e saj lidhur me sulmet.

Gjatë takimit, zyrtarët turq kanë theksuar domosdoshmërinë e garantimit të sigurisë së jetës, pronës, lundrimit dhe mjedisit në Detin e Zi, si dhe kanë dhënë paralajmërimet e nevojshme.

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