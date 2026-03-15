Ambasadori i OKB-së: Trump po shqyrton goditjen e qendrës së naftës në Iran

Ambasadori i OKB-së, Mike Waltz, thotë se Trump po shqyrton mundësitë për të goditur qendrën e naftës së Iranit.

Waltz u pyet në CNN të dielën nëse presidenti amerikan ishte i përgatitur të synonte objektet e naftës në ishullin Kharg, i cili merret me 90% të eksporteve të naftës bruto të Iranit, dhe nëse po, nëse ishte i shqetësuar se kjo mund të rrezikonte një përshkallëzim edhe më të madh të luftës.

“Presidenti Trump nuk do të heqë asnjë opsion nga tavolina”, tha Waltz.

“Sigurisht që mendoj se ai do ta ruante këtë opsion nëse dëshiron të shkatërrojë infrastrukturën e tyre energjetike.”

Komanda Qendrore e SHBA-së postoi në X të shtunën se kishte goditur objektiva ushtarake në ishull, por kishte ruajtur infrastrukturën e naftës.

