Ambasada turke në Shkup shtroi darkën tradicionale të iftarit

Ambasada e Türkiyes në Shkup ka shtruar iftar, me pjesëmarrjen e personaliteteve të ndryshme, raporton Anadolu.

Në iftarin e organizuar në rezidencën e ambasadës në Shkup morën pjesë zv/kryeministri dhe ministër i Sistemit Politik dhe marrëdhënieve midis komuniteteve, Artan Grubi, ministrja e Mbrojtjes, Sllavjanka Petrovska, zv/shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralmajor Azim Nuredin, ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri, ministri i Drejtësisë Krenar Lloga, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) Ali Ahmeti, kryetari i Partisë Demokratike Turke (TDP) në Maqedoninë e Veriut dhe deputeti Beycan İlyas, kryetari i partisë Lëvizja për Bashkim Kombëtar të Turqve (TMBH), Erdoğan Saraç, kreu i Bashkësisë Fetare Islame (BFI) Shaqir Fetai, krerë të partive politike të romëve, boshnjakëve dhe vllehëve në vend, kryetarë komune, përfaqësues të institucioneve turke në vend dhe të ftuar të tjerë.

Para programit të iftarit, u mbajt një recital me ilahi, ndërsa më pas këshilltari për shërbime fetare në Ambasadën turke në Shkup, Mustafa Bodur, bëri lutjen e iftarit.

Në fjalën e tij, ambasadori Fatih Ulusoy tha se Türkiye, e cila njohu Maqedoninë e Veriut pas pavarësisë së saj dhe hapi ambasadën e parë, është një nga partnerët më të rëndësishëm të vendit me mbështetjen që i jep në të gjitha fushat si tregtia, mbrojtja, energjia, infrastruktura, bujqësia, turizmi, arsimi, kultura dhe shëndetësia.

Sipas tij, tashmë Maqedonia e Veriut nuk është vetëm një vend mik dhe vëllazëror për Türkiyen, duke shtuar: “Maqedonia e Veriut është një aleat me të cilin ne kemi lidhje të forta pas anëtarësimit të tyre në NATO, të cilin ne e mbështetëm fuqishëm”.

Me shumë institucione, organizata, organizata joqeveritare dhe kompani si TIKA, Instituti Yunus Emre, Shkollat Maarif, TRT, Agjencia Anadolu, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, Turkish Airlines, Halkbank, Aselsan, ambasadori Ulusoy tha se prania turke në Maqedoninë e Veriut ka një ndikim në vendin dhe njerëzit e tij, duke theksuar se i jep vlerë të shtuar infrastrukturës dhe superstrukturës së vendit.

Ulusoy theksoi se nxitimi i Maqedonisë së Veriut për të shëruar plagët e Türkiyes me të gjitha mjetet e saj pas tërmetit të vitit të kaluar, ishte një nga manifestimet më kuptimplota të treguar ndaj Türkiyes me moton “miku njihet në ditët e vështira”.

“Me këtë rast dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për institucionet e shtetit të Maqedonisë së Veriut, MATTO, MATÜSITEB, organizatat joqeveritare, kompanitë, shkollat ​​dhe qytetarët e çmuar për ndihmën vetëmohuese që i dhanë vendit tim pas kësaj ndodhie, të cilin ne e përshkruajmë si fatkeqësia e shekullit. Dëshiroj të nënvizoj se do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për të çuar marrëdhëniet dhe bashkëpunimin tonë, që merr forcën nga këto lidhje të thella mes vendeve tona, në nivele më të larta në çdo fushë, si dhe vullnetin dhe vendosmërinë e qeverisë turke në këtë drejtim. Türkiye është e gatshme të rrisë bashkëpunimin tonë dypalësh me një qasje të favorshme në fushat ku është e fuqishme, si ndërtimi, pasuritë e paluajtshme, turizmi, industria e mbrojtjes, energjia dhe minierat, dhe për të ngritur marrëdhëniet tona drejt objektivave më të larta në fushat politike, ekonomike, ushtarake, kulturore dhe arsimore”, theksoi Ulusoy.

Duke vënë në dukje se Maqedonia e Veriut, e cila përfshin çdo element të Ballkanit, është një gjeografi ku turqit, maqedonasit, shqiptarët, serbët, boshnjakët, romët, vllehët dhe komunitetet e tjera jetojnë së bashku në paqe, Ulusoy tha se me këtë veçori, vendi është shembull jo vetëm për Ballkanin, por edhe për botën.

Ai shpjegoi se tryeza e sotme është pasqyrë e kësaj vëllazërie, duke treguar se është shumë e rëndësishme që të gjithë ta ruajnë këtë teksturë multikulturore dhe harmoni sociale që tregon pasurinë e Maqedonisë së Veriut.

“Türkiye i kushton rëndësi stabilitetit, unitetit dhe zhvillimit të këtij vendi vëllazëror më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk ka dyshim se shteti u qaset të gjitha shoqërive me një distancë të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Është e një rëndësie të madhe që vendi t’u japë të gjitha komuniteteve pa diskriminim të drejtat e qytetarisë të garantuara me kushtetutë dhe ligjet, si arsimi në gjuhën amtare dhe përfaqësimi i drejtë në publik. Një qasje e sinqertë dhe e qëndrueshme në këtë drejtim është jashtëzakonisht e vlefshme si për të gjitha segmentet e shoqërisë ashtu edhe për shtetin”, theksoi Ulusoy.

