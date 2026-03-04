Ambasada Amerikane në Bagdad thirrje qytetarëve të vet: Largohuni menjëherë nga Iraku

Ambasada Amerikane në Bagdad thirrje qytetarëve të vet: Largohuni menjëherë nga Iraku

Ambasada amerikane në Bagdad i ka njoftuar qytetarët e saj se duhet të largohen menjëherë nga Iraku.

“Qytetarëve amerikanë në Irak u kërkohet të largohen sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë të sigurt dhe të qëndrojnë të strehuar derisa të jetë e sigurt të largohen. Nëse është e sigurt, amerikanët duhet të largohen nga Iraku tani”, tha ajo.

Shpërthime të reja u dëgjuan në Erbil, kryeqytetin e Kurdistanit irakian, sipas gazetarëve të AFP-së.
Shpërthimet e forta u dëgjuan kryesisht pranë aeroportit të Erbilit, ku ndodhen edhe trupa amerikane.

Presidenca i reagon Nagavcit: Gënjeshtër, Osmanit nuk i janë ofruar nënshkrimet nga LVV për rizgjedhje

Lëkundje tërmeti në Sicili, sa ishte magnituda

Erdoğan: Turqia "nuk lë asgjë në dorë të rastësisë" sa i përket sigurisë së kufijve të saj

SHBA-ja konfirmon fundosjen e anijes iraniane, thotë se Teherani po lëshon më pak raketa

Hamza: Pa marrëveshje paraprake politike nuk ka votë nga PDK-ja

Haxhiu: Nuk thërras seancë për Presidentin pa qenë dy kandidatë – kam pranuar vetëm një kandidaturë

