Altun dënon komentet e Ministrit të Jashtëm izraelit kundër Presidentit Erdoğan

Drejtori i Komunikimeve i Presidencës turke, Fahrettin Altun, ka dënuar ashpër komentet e Ministrit të Jashtëm të Izraelit Gideon Sa’ar ndaj Presidentit Erdoğan.

“Zyrtarët e qeverisë izraelite e kanë bërë zakon të guxojnë të sulmojnë Presidentin tonë Erdoğan për qëndrimin e tij të guximshëm kundër ngacmimeve dhe shpifjeve sioniste. Ata nuk kanë turp pasi kanë kryer akte të papërshkrueshme terrorizmi dhe gjenocidi kundër civilëve të panumërt të pafajshëm”, publikoi Altun.

Ndërsa dënoi komentet e kryediplomatit izraelit, Altun e porositi atë “ta mbajë për vete “hasbarën” e tij të neveritshme”.

“Ne nuk kemi frikë dhe nuk do të shmangim kurrë t’u rezistojmë gënjeshtarëve si ai”, tha Altun.

Kreu i Komunikimeve i Türkiyes tha se makina e propagandës izraelite akuzon këdo që kritikon politikat e tyre gjenocidale me antisemitizëm. Ata trembin mediat perëndimore që të pajtohen dhe të krijojnë pëlqimin për përpjekjet e tyre të spastrimit etnik në Palestinë. “Ata mund të kenë sukses deri diku, por publiku ndërkombëtar e di të vërtetën”, theksoi ai.

“Presidenti ynë Erdoğan ka qëndruar në mbrojtje të të drejtave të të shtypurve gjatë gjithë karrierës së tij politike. Ai ka thirrur pa frikë gënjeshtarët, shtypësit, pushtuesit dhe pushtuesit. Ai nuk është dikush që beson vetëm në një botë të drejtë dhe paqësore, por lufton për të krijuar një botë të tillë për brezat e ardhshëm”, theksoi Altun.

Altun nënvizoi se retorika dhe sulmet e fundit izraelite kundër lidershipit të Presidentit Erdoğan janë një simbol nderi.

“Nëse ata mendojnë se mund ta frikësojnë Presidentin Erdoğan me shpifje, presione dhe kërcënime, kam një lajm të keq për ta. Presidenti Erdoğan do të qëndrojë me Palestinën derisa Palestina të jetë e lirë”, tha Drejtori turk i Komunikimeve.

Altun shtoi se nëse qeveria izraelite dëshiron që ne të ndalojmë së thirruri politikat e tyre, zgjidhja është e thjeshtë: ndalimi i gjenocidit, gjakderdhjes dhe pushtimit. Padrejtësitë dhe krimet e luftës që ata po kryejnë nuk do të shërbejnë si themeli i një kombi të qëndrueshëm izraelit. Ata as nuk do të lejojnë që Lindja e Mesme të shfaqet si një rajon i qëndrueshëm, paqësor dhe i begatë.

