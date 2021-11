Alternativa: Shtyhet mbledhja e Kryesisë Qendrore

Në shenjë solidarizimi me viktimat e tragjedisë në Bullgari dhe me familjarët e tyre, mbledhja e Kryesisë Qendrore e Alternativës shtyhet për ditët në vijim.

Me këtë rast, AlternAtivA u shpreh ngushëllimet më të ngrohta e më të sinqerta familjarëve të viktimave dhe uron që të lënduarit të kthehen sa më shpejt në shtëpitë e tyre.