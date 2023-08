Alternativa: Frika e BDI-së nga disfata porosit histeri!

“Narrativi i “Shqipërisë së Madhe” është pasqyrim i frikës së BDI-së për humbjen në zgjedhje, e cila pashmangshmërisht do të pasojë. Bashkimi i shqiptarëve në dimensionin kulturor e shpirtëror dhe jo në dimensionin territorial është thelbi dhe themeli i vetë BE-së. Askush nuk ka dyshime se opozita e bashkuar shqiptare është një aktor i drejtpërdrejtë në arritjen e anëtarësimit të plotë në BE. Ndryshe nga kushdo tjetër, ne kurrë nuk do të abuzojmë me BE-në dhe NATO-n për marrëveshje korruptive dhe përfitime personale”, thuhet në komunikatën e Alternativës.

MARKETING