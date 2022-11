AlternAtivA: Afrim Gashi e vizitoi Ambasadoren Gjermane në Shkup

Sot, kryetari Alternativës, Afrim Gashi, i shoqëruar nga nënkryetarja Safije Sadiki – Shaini, u takuan me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë në Shkup, Sh.S. znj. Anke Holstein.

Duke diskutuar për zhvillimet politike në vend, Kryetari Gashi e ka informuar Ambasadoren Holstein me qëndrimin e Alternativës përkitazi me procesin integrues dhe ndryshimet e mundshme kushtetuese. Me këtë rast është diskutuar edhe propozim-ndryshimi i Alternativës që lufta kundër korrupsionit të sanksionohet në kushtetutë, ashtu që lëndët e tilla të mos mund të vjetrohen.

Ambasadorja e ka përshëndetur angazhimin e Alternativës dhe i ka inkurajuar mysafirët e saj në procesin eurointegrues të vendit.

Gjermania mbetet ndër aleatët tanë kryesorë në rrugën tonë drejt Bashkimit Europian.

AlternAtivA – Shkup